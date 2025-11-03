Відключення світла для населення та бізнесу скасували, вони повернуться з 16:00, – "Укренерго"

Вранці у понеділок, 3 листопада, графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів скасовані в усіх регіонах.

Повернення обмежень електропостачання прогнозується на період вечірнього піку споживання – з 16:00 до 22:00, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

В компанії додали, що внаслідок російських атак станом на ранок понеділка знеструмлені споживачі у кількох областях.

"Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають", – зазначають в "Укренерго".

Водночас споживання електроенергії залишається високим: станом на 8:30 понеділка воно було на 6,8% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 31 жовтня.

"Причина змін – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також менший обсяг застосування заходів обмеження", – пояснили в "Укренерго", закликавши ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00.

Як повідомлялося, попередньо "Укренерго" прогнозувало запровадження графіків погодинних відключень для побутових споживачів у понеділок із 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 2 черг. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів мали застосовувати із 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.

