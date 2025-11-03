Багатомільйонні збитки: Російський дрон знищив склади виробника сухариків Flint
Внаслідок російської дронової атаки на Павлоград Дніпропетровської області 2 листопада знищено склад, орендований виробником снеків Star Brands.
Внаслідок прямого влучання та пожежі повністю вигоріли запаси сировини і готової продукції підприємств "Снек Продакшн" та "Клуб Чипсів", що входять до складу групи, повідомляє українська редакція Forbes.
У пресслужбі групи уточнили, що постраждалих серед працівників немає, але станом на ранок 3 листопада пожежа на об’єкті ще тривала.
За попередніми оцінками, компанія зазнала багатомільйонних збитків, але остаточна сума втрат буде визначена після завершення рятувальних робіт і обстеження території.
2 листопада вдень Росія атакувала дронами Павлоград: пошкоджені підприємство, транспортні засоби та господарські споруди, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. Внаслідок ударів загинув чоловік, поранено ще одного чоловіка та 8-річну дитину.
Star Brands – група компаній, що займається виробництвом фасованих круп та мараронів, а також снеків під брендами Flint, "Сан Санич", Chipster’s, BigBob та іншими. Юридичною особою групи компаній Star Brands є ТОВ "Стар Брендс", яке зареєстроване у Дніпрі. Кінцевим бенефіціарним власником компанії вказана Лариса Омельченко, свідчать дані YouControl.
Це вже не перша атака на підприємства групи. В ніч на 23 квітня 2025 року два "шахеди" влучили в один з головних складів готової продукції компаній "Снек Продакшн" та "Клуб Чипсів". Тоді було знищено 6500 квадратних метрів складу та всю продукцію, що зберігалася всередині.
Як повідомлялося, минулого тижня російські окупаційні війська завдали ударів по підприємству з виготовлення макаронів "Стрілець" у Чугуєві, який виготовляє макаронні вироби під торговою маркою "Зодіак", а також по складам столичного виробника морозива Gelarty та низки інших компаній.
