Багатомільйонні збитки: Російський дрон знищив склади виробника сухариків Flint

Внаслідок російської дронової атаки на Павлоград Дніпропетровської області 2 листопада знищено склад, орендований виробником снеків Star Brands.

Внаслідок прямого влучання та пожежі повністю вигоріли запаси сировини і готової продукції підприємств "Снек Продакшн" та "Клуб Чипсів", що входять до складу групи, повідомляє українська редакція Forbes.

У пресслужбі групи уточнили, що постраждалих серед працівників немає, але станом на ранок 3 листопада пожежа на об’єкті ще тривала.

За попередніми оцінками, компанія зазнала багатомільйонних збитків, але остаточна сума втрат буде визначена після завершення рятувальних робіт і обстеження території.

2 листопада вдень Росія атакувала дронами Павлоград: пошкоджені підприємство, транспортні засоби та господарські споруди, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. Внаслідок ударів загинув чоловік, поранено ще одного чоловіка та 8-річну дитину.

Star Brands – група компаній, що займається виробництвом фасованих круп та мараронів, а також снеків під брендами Flint, "Сан Санич", Chipster’s, BigBob та іншими. Юридичною особою групи компаній Star Brands є ТОВ "Стар Брендс", яке зареєстроване у Дніпрі. Кінцевим бенефіціарним власником компанії вказана Лариса Омельченко, свідчать дані YouControl.

Це вже не перша атака на підприємства групи. В ніч на 23 квітня 2025 року два "шахеди" влучили в один з головних складів готової продукції компаній "Снек Продакшн" та "Клуб Чипсів". Тоді було знищено 6500 квадратних метрів складу та всю продукцію, що зберігалася всередині.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, минулого тижня російські окупаційні війська завдали ударів по підприємству з виготовлення макаронів "Стрілець" у Чугуєві, який виготовляє макаронні вироби під торговою маркою "Зодіак", а також по складам столичного виробника морозива Gelarty та низки інших компаній.