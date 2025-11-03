Понад 600 мільярдів гривень на рік: Експерти оцінили втрати держбюджету через тіньові схеми

Втрати державного бюджету України від схем тіньової економіки у 2024 році зросли до 375-603 мільярдів гривень на рік, порівняно із 353,5-568 млрд грн у 2023 році.

Про це свідчать дані дослідження "Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні у 2024 році", проведеного фахівцями Інституту соціально-економічної трансформації, "CASE-Україна" та Економічної експертної платформи.

Згідно із підрахунками авторів дослідження, до найбільших схем мінімізації податків належать:

схеми із заробітними платами в конвертах – втрати бюджету оцінюються 140-280 млрд грн на рік;

схеми з контрабандою та сірим імпортом – 120-185 млрд грн на рік.

При цьому втрати держбюджету від використання цих двох схем зростають.

Скільки втрачає держбюджет від схем тіньової економіки

Водночас офшорні схеми та виведення прибутку за кордон перебувають на історично низькому рівні, переважно внаслідок валютних обмежень і високої вартості обслуговування через запровадження нових стандартів податкової прозорості, зазначають автори дослідження.

Крім того, внаслідок удосконалення адміністрування фіксується зниження обсягів формування схемного податкового кредиту, хоча схеми уникнення від сплати ПДВ ще зовсім подолано.

Також зафіксовано позитивні зрушення є із втратами бюджету через схеми та ненаповненість реєстрів землі та нерухомості. За останні два роки з’явилися позитивні результати детінізації на ринку алкоголю та палива, хоча на тютюновому ринку щокварталу спостерігаються різні тренди.

"Найперспективніші кроки для кардинального скорочення тіньової економіки полягають в радикальному удосконаленні адміністрування, з ліквідацією "конвертів" та перезавантаженням податкової і митної служб", – вказують автори дослідження.

Вони зауважують, що посиленню боротьби із "скрутками", "конвертами" та "сірим" ринком підакцизних товарів має сприяти перезавантаження БЕБ, а зменшити потоки "сірого імпорту" має реформа Державної митної служби.

Втім, перезавантаження Державної податкової служби поки що не розпочато, а без цього мінімізувати такі масштабні схеми як неофіційна зайнятість і торгівля, а також зловживання з ПДВ буде складно.

Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, в Україні близько 4 млн гектарів земель обробляються "в тіні", і це завдає державі збитків на десятки мільярдів гривень щороку.