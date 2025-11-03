Понад 600 мільярдів гривень на рік: Експерти оцінили втрати держбюджету через тіньові схеми
Втрати державного бюджету України від схем тіньової економіки у 2024 році зросли до 375-603 мільярдів гривень на рік, порівняно із 353,5-568 млрд грн у 2023 році.
Про це свідчать дані дослідження "Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні у 2024 році", проведеного фахівцями Інституту соціально-економічної трансформації, "CASE-Україна" та Економічної експертної платформи.
Згідно із підрахунками авторів дослідження, до найбільших схем мінімізації податків належать:
- схеми із заробітними платами в конвертах – втрати бюджету оцінюються 140-280 млрд грн на рік;
- схеми з контрабандою та сірим імпортом – 120-185 млрд грн на рік.
При цьому втрати держбюджету від використання цих двох схем зростають.
Водночас офшорні схеми та виведення прибутку за кордон перебувають на історично низькому рівні, переважно внаслідок валютних обмежень і високої вартості обслуговування через запровадження нових стандартів податкової прозорості, зазначають автори дослідження.
Крім того, внаслідок удосконалення адміністрування фіксується зниження обсягів формування схемного податкового кредиту, хоча схеми уникнення від сплати ПДВ ще зовсім подолано.
Також зафіксовано позитивні зрушення є із втратами бюджету через схеми та ненаповненість реєстрів землі та нерухомості. За останні два роки з’явилися позитивні результати детінізації на ринку алкоголю та палива, хоча на тютюновому ринку щокварталу спостерігаються різні тренди.
"Найперспективніші кроки для кардинального скорочення тіньової економіки полягають в радикальному удосконаленні адміністрування, з ліквідацією "конвертів" та перезавантаженням податкової і митної служб", – вказують автори дослідження.
Вони зауважують, що посиленню боротьби із "скрутками", "конвертами" та "сірим" ринком підакцизних товарів має сприяти перезавантаження БЕБ, а зменшити потоки "сірого імпорту" має реформа Державної митної служби.
Втім, перезавантаження Державної податкової служби поки що не розпочато, а без цього мінімізувати такі масштабні схеми як неофіційна зайнятість і торгівля, а також зловживання з ПДВ буде складно.
Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, в Україні близько 4 млн гектарів земель обробляються "в тіні", і це завдає державі збитків на десятки мільярдів гривень щороку.
Яку суму коштів "середню" треба при усьому цьому вкласти у бізнес, а після року сплати податків та усіх платежів ВИЛЕТІТИ В ТРУБУ, голим і босим з дулею в кишені та претензіями бувших працівників у звязку з неповною оплатою їх зарплат...!!!
В Україні без 100000-500000$$$ і скруток та договорняків з податковою, мусарнею, та когось з високопосадовців з міста чи області, котрі захочуть свою частку отримувати, а апетит у них почне рости з часом все більше і більше, навіть немає чого, розпочинати свій "БІЗНЕС щоб ЗБАНКРУТУВАТИ", бо у ВАС усі ці ВАШІ кошти, просто акуратно ЗАБЕРУТЬ згідно чинного, законодавства УКРАЇНИ та ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА, яке, уся ця чиновницька ****** разом з блудо-словними суддями, БАЧИТЬ ПО СВОЄМУ, тому, що у них своє БАЧЕННЯ цих "законів та верховенство права", яке має належити тільки ЇМ....!!!
Податкове ЗАКОНОДАВСТВО України та інші нормативно правові документи в УКРАЇНІ розроблені так, щоб усі були лише батраками та рабами фабрик та заводів і множили таких самих рабів...!!!
А якщо ВИ нажили БАБЛА і вирішили замутити, якийсь прибутковий БІЗНЕС, то ВАС скоренько ПРОБЮТЬ, хто ВИ, чим займалися, хто у вас родичі і що ВИ собою представляєте, а потім розпочнуть душевні розмови через ваших знайомих, друзів та родичів, щоб забрати усе разом з ВАШИМИ ІДЕЯМИ...!!! У цих чиновницьких латаних гандонів, ІДЕЇ і СООБРАЖАЛКА щоб щось створити для СУСПІЛЬСТВА, ВІДСУТНЯ...!!!
У них лише працює один інстинкт, ВІДІБРАТИ в будь який спосіб і ЗНИЩИТИ, але кабанчик, хай підросте...!!!
Ось тому, хто ВМІЄ БЕРЕГТИ СВОЄ МАЙНО І СВОЇ КОШТИ, мають в сраці, податкове законодавство і працюють в ТІНІ...!!!
85% Гуртових ринків, базарів, магазинів з продуктами харчування, ресторанів, барів в Україні належать, податківцям, мусорам, прокурорам, головам різних інспекцій, митникам, котрі оформлені на їхніх родичів та друзів, бо це НАЙПРИБУТКОВІША СФЕРА, отримання ЩОДЕННОГО БАБЛА від 10000 до 1000000 грн....!!!
Але ЗМІ, НАБУ, БЕБ та той поц-ревізор, Гетьманцев про це мовчать, як танкісти в танку, бо у самого рило в тіньовому бізнес-пушку...!!!