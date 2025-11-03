Західні нафтові гіганти отримали надприбутки завдяки українським ударам по НПЗ у Росії, – Reuters

Західні нафтові компанії отримують несподівані прибутки завдяки падінню експорту нафтопродуктів з Росії на світові ринки внаслідок атак українських безпілотників на російські НПЗ.

Експорт російських нафтопродуктів морем у вересні зменшився на 500 тис. барелів на добу – до приблизно 2 мільйонів барелів, що є найнижчим рівнем за понад п'ять років, повідомляє Reuters із посиланням на дані Kpler.

Обмеження російського експорту призвело до зростання маржі інших великих нафтопереробних компаній і принесло додаткові прибутки таким енергетичним гігантам, як Shell, Exxon Mobil, Chevron та французькій TotalEnergies. Ці чотири компанії експлуатують потужності для переробки майже 11 мільйонів барелів нафти на добу, або понад 10% світових потужностей.

Вони звітують про зростання прибутку від переробки на 61% у третьому кварталі, порівняно з попереднім кварталом, що значною мірою сприяло зростанню їхнього загального прибутку на 20%.

Зокрема, найбільша американська нафтова компанія Exxon зафіксувала зростання прибутку у підрозділі енергетичних продуктів більш ніж на 30% за квартал – до $1,84 млрд, пояснивши це високою маржею переробки "через перебої з постачанням" на світовому ринку.

Індикатор маржі переробки британської BP зріс до $15,8 за барель, це на 33% більше, ніж у попередньому кварталі. Компанія опублікує звітність за третій квартал у вівторок.

Волатильність на енергетичних ринках, спричинена західними санкціями та геополітичними конфліктами, також пішла на користь торговим підрозділам нафтових гігантів, зокрема Shell, BP та TotalEnergies. Ці підрозділи можуть генерувати величезні прибутки, швидко реагуючи на зміни в динаміці попиту та пропозиції.

Зокрема, найбільший у світі нафтотрейдер Shell повідомив про збільшення прибутку у підрозділі торгівлі хімікатами та нафтопродуктами на $706 млн у третьому кварталі через вищі торгові та переробні маржі.

Крім того, західні енергетичні гіганти виграли внаслідок санкцій США проти найбільших російських нафтових компаній "Роснєфть" та "Лукойл", на які разом припадає 5% світового постачання нафти.

Також позитивно на їх прибутках має позначитися заборона на імпорт нафтопродуктів з російської нафти до ЄС.

Як повідомлялося, за підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на кінець вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тисяч тонн сировини на добу.

Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу, випливає з оцінок агентства.

В результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання, писало російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело.

Через падіння переробки Росія збільшує експорт нафти. На початку жовтня стало відомо, що експорт російської нафти морем зріс до максимуму майже за півтора року. Порти майже досягли межі потужності, тоді як нафтопереробка знизилася до мінімуму з весни 2022 року, писало агентство Bloomberg.