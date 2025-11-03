Fitch підтвердило рейтинги трьом українським державним банкам

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента трьох українських державних банків – "Ощадбанку", "Укрексімбанку" та "Сенс Банку": в іноземній валюті – на рівні (LTFC) "CCC", у національній валюті – на рівні "CCC+".

Як ідеться в повідомленні агентства, для "Ощадбанку" та "Сенс Банку" також підтверджено рейтинги стійкості банку на рівні "ccc", тоді як для "Укрексімбанку" цей рейтинг підвищено з "f" до "ccc-", що відображає відновлення життєздатності банку завдяки покращеній капіталізації з коефіцієнтами капіталу, які більше не порушують мінімальні вимоги до капіталу, передає Інтерфакс-Україна.

"Підвищення також відображає наші очікування щодо здатності банку підтримувати адекватну капіталізацію та зменшувати ризик знецінення капіталу шляхом обтяження незарезервованих знецінених кредитів, що підтримується внутрішнім генеруванням капіталу", – зазначили у Fitch.

Також усім трьом банкам агентство присвоїло короткостроковий рейтинг у національній валюті "С".

"Умови операційної діяльності українських банків залишаються складними через війну, що відображається в нашій оцінці операційного середовища "ccc". Постійна міжнародна підтримка України, сприятливі політичні та регуляторні заходи сприяють макроекономічній та фінансовій стабільності, а також стійким фінансовим показникам банків", – сказано в документі.

Оцінка Fitch для "Ощадбанку"

Для "Ощадбанку" агентство відзначило значний суверенний ризик, бо інвестиції в державні цінні папери України на кінець першої половини 2025 року складали 44% активів, в депозитні сертифікати Національного банку України – 9%, кошти в НБУ – 5%, а кредитний портфель державних підприємств складав близько п'ятої частини всього кредитного портфелю.

Чисті кредити "Ощадбанку" становили 28% активів і включали високу частку кредитів у іноземній валюті – 28% на середину цього року, хоча є й тенденція їх зменшення на фоні зростання валового кредитування на 7,7% у першій половині 2025 року та на 18% у 2024 році.

Fitch також вказувало, що частка поганих кредитів "Ощадбанку" знизилася до 22,1% на кінець першої половини 2025 року з 22,6% на кінець 2024 року через збільшення обсягу кредитів, але залишається високою. Загальний резерв на покриття збитків за кредитами покривав 77% знецінених кредитів на кінець першої половини 2025 року, а висока частка кредитів 2 стадії (22,5% на середину цього року) створює додаткові ризики.

Агентство також зазначило, що коефіцієнт операційного прибутку "Ощадбанку" до активів, зважених за ризиком, збільшився до 11,4% у першому півріччі 2025 року з 9,6% у 2024 році, значною мірою завдяки сторнуванню резервів на покриття збитків за кредитами, але вказало, що можливе збільшення ефективних податків може вплинути на чистий прибуток за 2025 рік.

Депозити клієнтів становили 97% неакціонерного фінансування "Ощадбанку" на кінець першої половини 2025 року та включають високу частку депозитів фізичних осіб (59% від загальної суми депозитів). Коефіцієнт кредитів/депозитів почав зростати разом зі збільшенням кредитів (кінець першої половини 2025 року: 38,6%; кінець 2024 року: 35,7%), але залишається помірним, і Fitch очікує, що він поступово зростатиме разом зі зростанням кредитів.

Після погашення єврооблігацій у березні 2025 року, залишок зовнішнього боргу банку в іноземній валюті на кінець першої половини 2025 року складався з двостороннього кредиту від міжнародної фінансової установи.

"Наш базовий сценарій полягає в тому, що "Ощадбанк" продовжить обслуговувати свої зовнішні зобов'язання", – зауважили у Fitch.

Оцінка Fitch для "Укрексімбанку"

Стосовно "Укрексімбанку" агентство вказало, що співвідношення операційного прибутку до активів, зважених за ризиком, зросло до 9,6% у першому півріччі 2025 року з 6,4% у 2024 році, що підтримано незначним зменшенням збитків від знецінення та надійним контролем витрат.

"Прибутковість була основним фактором рекапіталізації банку в останні роки. Однак вона залишається чутливою до рівня оподаткування, особливо якщо відбувається різке підвищення ефективної ставки оподаткування", – зауважило Fitch.

Агентство також звернуло увагу на суверенний ризик, який становив 59% від загальних активів на кінець першої половини 2025 року, в основному складаючись з цінних паперів держави України (24%), кредитів державним підприємствам (15%), депозитних сертифікатів НБУ (14%) та поточних рахунків у НБУ (6%). На думку Fitch, така концентрація збільшує вразливість банку до платоспроможності та ліквідності суверенного боргу.

Коефіцієнт знецінених кредитів "Укрексімбанку" (стадія 3, включно з придбаними або виданими кредитами зі знеціненою кредитною історією) становив 30% на кінець першого півріччя 2025 року, що свідчить про продовження слабких сторін якості активів. Загальний обсяг резервів на покриття збитків за кредитами покривав помірні 58% знецінених кредитів, що відображає залежність від застави.

Депозити є основним джерелом фінансування "Укрексімбанку" (на кінець першого півріччя 2025 року: 90%).

"Наш базовий прогноз полягає в тому, що "Укрексімбанк" продовжуватиме обслуговувати свої зовнішні зобов'язання. Інші основні недепозитні зобов’язання банку в іноземній валюті включають кредити від міжнародних фінансових установ (8% фінансування). Валові кредити становили низький рівень 41% від депозитів клієнтів на кінець 2024 року, але ми очікуємо, що це співвідношення повільно зростатиме, оскільки зростання кредитування випереджатиме зростання депозитів", – повідомили у Fitch.

Оцінка Fitch для "Сенс Банку"

У випадку "Сенс Банку" агентство також вважає його суверенний ризик високим порівняно з його активами: він переважно складається з суверенних цінних паперів (13% активів на кінець першого півріччя 2025 року), депозитних сертифікатів НБУ (23%) та кредитування державних підприємств. Чисті кредити становили 35% активів на кінець півріччя, з яких 43% були деноміновані в іноземній валюті. Валові кредити зросли на 7% у першому півріччі 2025 року, після двох років скорочення, при цьому зростання було стримане війною.

Коефіцієнт знецінених кредитів "Сенс Банку" (стадія 3, включаючи придбані або видані кредити з знеціненою кредитною історією) покращився до 35% на кінець першого півріччя 2025 року з 37% на кінець 2024 року, але залишається високим за внутрішніми стандартами, вважає агентство. Загальна сума резервів під збитки за кредитами покрила 89% знецінених кредитів, а кредити стадії 2 впали до 9% на кінець першого півріччя 2025 року порівняно з 23% на кінець 2022 року.

Воно також вказало, що банк майже повністю фінансується за рахунок депозитів. Депозити фізичних осіб, на які поширюється державна гарантія на час війни та три місяці після неї, становили 42% депозитів клієнтів на кінець першого півріччя 2025. Депозити у валюті становили 34% від депозитів клієнтів і були покриті високоякісними ліквідними валютними активами, зазначило Fitch.

"Валові кредити становили помірні 59% від депозитів клієнтів, але ми очікуємо, що цей коефіцієнт зростатиме, оскільки зростання кредитів випереджає розширення депозитів", – сказано в публікації.