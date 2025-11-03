У Єврокомісії заявили про продовження роботи над варіантами фінансової допомоги Україні

Європейський Союз підтвердив свої зобов'язання забезпечити фінансову допомогу Україні в 2026-2027 роках, і наразі триває обговорення того, як це буде зроблено, "репараційний кредит" не знято з порядку денного.

Про це заявила офіційна представниця Європейської Комісії Паула Пінью на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Європейська рада просила нас представити варіанти. Ми над цим працюємо. Головна увага приділяється "репараційному кредиту", – сказала Пінью, зазначивши, що в позиції ЄК з цього питання нічого не змінилося.

Вона додала, що в ЄС прагнуть задовольнити фінансові потреби України, і це було підтверджено у висновках Європейської ради.

"Методи, установки для цього все ще є предметом обговорення, але наше зобов'язання було підтверджено Європейською радою. Це зобов'язання задовольнити фінансові потреби України на 2026-2027 роки", – відповіла Пінью на запитання про перспективи фінансової допомоги Євросоюзу Україні.

Вона нагадала, що Єврорада повернеться до цього питання в грудні.

Європейська рада на засіданні 23 жовтня закликала Єврокомісію "якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки, що ґрунтуються на оцінці фінансових потреб України", а також разом із Радою ЄС "продовжити роботу, щоб Європейська рада могла повернутися до цього питання на своєму наступному засіданні".

Що відомо про подальшу допомогу Україні

На цьому саміті також було заявлено, що, "відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися заблокованими" доти, доки тривають воєнні дії, і до "компенсації збитків" Україні.

Раніше стало відомо, що відмова Бельгії підтримати пропозицію Єврокомісії про надання так званого "репараційного кредиту" може заблокувати переговори про нову програму співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Своєю чергою, це це підірве довіру інших міжнародних партнерів до економічної життєздатності країни, що постраждала від війни. Прихильники надання "репараційного кредиту" у розмірі 140 млрд євро під заставу заморожених російських активів наголошують, що подальша підтримка України з боку МВФ є критично важливою, але час для переговорів про нову програму співпраці спливає.

Нагадаємо, лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим"репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.