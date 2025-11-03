Перший іноземний автовиробник втратив право викупити назад свій завод у Росії

Японський автовиробник Mazda, який до 2022 року володів часткою у спільному підприємстві на Далекому Сході Росії, втратив право на те, щоб викупити свої активи.

Як пише Reuters, при виході з російського авторинку в 2022 році після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України глобальні автоконцерни – французька Renault, корейська Hyundai, американська Ford Motor, японська Nissan, німецький Mercedes-Benz – в основному продавали свої заводи за символічні суми, проте домовилися про право викупити їх протягом кількох років, передає The Moscow Times.

Mazda, яка продала 50% частку у спільному підприємстві Mazda Sollers Manufacturing RUS у жовтні 2022 року, домовилася про право викупити її протягом трьох років. Цей термін минув у жовтні, але Mazdа із запитом про реалізацію опціону не зверталася, повідомила російська компанія "Соллерс" – колишній партнер японського автоконцерну.

Наступним втратити право на зворотний викуп свого заводу може Hyundai у січні 2026 року.

Автозавод у Владивостоці (Росія) було перезапущено в 2023 році, зараз на його потужностях налагоджено виробництво міжміських та туристичних автобусів під російським брендом Sollers.

"Група "Соллерс" не отримувала від Mazda будь-яких пропозицій або запитів щодо реалізації опціону, і в поточних умовах ми не бачимо в цьому необхідності", – заявили в компанії.

Більшість російських заводів, що залишилися глобальними автоконцернами після 2022 року, випускають китайські автомобілі під власними брендами, не розкриваючи назви партнерів.

Раніше повідомлялося, що у вересні цього року в Росію вперше було ввезено за "паралельним імпортом" більше автомобілів, ніж офіційними каналами: 51% проти 49%. Зростають і ввезення, і ціни, і продажі машин: середньозважена ціна нового легкового автомобіля в РФ у вересні збільшилася на 4%, до 3,34 млн руб.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку вже за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.