Зеленський: Україні не вистачає третини з $2 мільярдів на імпорт газу

Україні не вистачає $750 мільйонів із загальної суми коштів на закупівлю додаткових обсягів газу на зиму, яка оцінюється у близько $2 млрд.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу за результатами розмови з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що Європа виділить Україні на це ще 127 млн євро.

"В принципі, на сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь $750 мільйонів з двох мільярдів, про які ми говорили щодо газу, тільки що президент Урсула сказала, що десь 127 мільйонів євро нам ще дадуть у підтримку", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Україна збереже формат відеозасідань з лідерами щодо підтримки української енергетики, наступне засідання відбудеться за тиждень.

Як повідомлялося, минулого тижня президент Володимир Зеленський доручив уряду під керівництвом Юлії Свириденко невідкладно забезпечити фінансування імпорту додаткових обсягів газу для проходження опалювального періоду. Тоді він говорив, що "вже є 70%" необхідних коштів.

За даними "Нафтогазу", для проходження опалювального сезону 2025/2026 років Україні потрібно додатково імпортувати трохи більше 4 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, російські обстріли вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими.

За підрахунками агентства, для проходження опалювального сезону Україні додатково потрібно імпортувати близько 4,4 млрд кубометрів газу вартістю біля $2,2 млрд, це еквівалентно майже 20% річного споживання.

Станом на середину жовтня Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу від початку року, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг зросте.