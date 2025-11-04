Інвестиції українців у державні облігації встановили новий рекорд

Станом на кінець жовтня фізичні особи інвестували в облігації внутрішньої державної позики понад 106 мільярдів гривень, а юридичні особи – понад 166,7 млрд грн.

За рік обсяг інвестицій фізичних і юридичних осіб в ОВДП зріс на 27,5% порівняно з жовтнем 2024 року, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Втім, їм все ще належить порівняно невелика частка держоблігацій. Загалом станом на 31 жовтня 2025 року в обігу перебували ОВДП на понад 1,89 трлн грн.

Найбільшими власниками ОВДП залишаються:

комерційні банки – 917 млрд грн (48,3%);

Національний банк – 668 млрд грн (35,2%);

юридичні особи – 167 млрд грн (8,8%);

фізичні особи – 106 млрд грн (5,6%);

страхові компанії – 21,9 млрд грн (1,1%);

нерезиденти – 18 млрд грн (0,8%);

територіальні громади – 0,27 млрд грн (0,01%).

У жовтні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 64,7 млрд грн від розміщення ОВДП (в еквіваленті). Із цієї суми 49,9 млрд грн становили гривневі облігації із середньозваженою дохідністю 16,5% річних, а $355 млн – валютні облігації з дохідністю 4,06% річних.

Загалом від початку 2025 року Міністерство фінансів розмістило ОВДП на загальну суму близько 473,1 млрд грн.

"Це друге за обсягом джерело фінансування державного бюджету після міжнародної допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг залучених через ОВДП коштів перевищив 1,89 трлн грн в еквіваленті", – додали у Мінфіні.

Як повідомлялося, у серпні портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності фізичних осіб - громадян України вперше перевищив 100 млрд грн. При цьому лише трохи більше облігацій, які придбали українці, номіновані у гривні.