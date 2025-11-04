Росія просила ОПЕК призупинити підвищення квот на видобуток нафти через санкції, – Reuters

Країни-учасниці угоди ОПЕК+ погодились призупинити підвищення квот на видобуток нафти на прохання Росії, якій буде складно збільшити експорт через санкції.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела в ОПЕК+.

За словами двох із них, таке рішення також влаштовувало Саудівську Аравію, оскільки попит на нафту зазвичай знижується в першому кварталі року, а на ринку зростає занепокоєння щодо можливого надлишку пропозиції у 2026 році.

Саме російський віцепрем'єр Олександр Новак був головним прихильником паузи у підвищенні квот, повідомив делегат ОПЕК+ та джерело, знайоме з переговорами.

Ще один делегат зустрічі зауважив, що ця перерва дасть ОПЕК+ більше часу для оцінки впливу санкцій на російський видобуток.

"Побоювання щодо постійного надлишку пропозиції є реальними та дедалі помітнішими на наших експортних ринках", – сказав делегат ОПЕК+, додавши, що перспективи попиту на першу половину наступного року виглядають слабкими.

Хоча власні прогнози ОПЕК передбачають баланс пропозиції і попиту на нафту наступного року, Міжнародне енергетичне агентство очікує профіциту на рівні 4 мільйони барелів на добу, або майже 4% світового попиту. Більшість інших аналітиків також очікують надлишку пропозиції.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, минулої неділі вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман) домовилися збільшити квоти на видобуток нафти у грудні ще на 137 тисяч барелів на добу. Водночас вони вирішили призупинити подальше підвищення квот на перший квартал наступного року.

До квітня цього ОПЕК+ скорочувала видобуток протягом кількох років, вилучивши з ринку до 5,85 мільйона барелів нафти на добу.

З того часу ОПЕК+ підвищила цільові показники видобутку приблизно на 2,9 мільйона барелів на день – або близько 2,7% обсягів світових постачань, щоб відновити частку ринку, але уповільнила темпи підвищення з жовтня. При цьому фактичне збільшення видобутку виявилося меншим за квоти.