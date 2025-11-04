Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Rheinmetall починає будівництво заводу з виробництва снарядів у Литві. В Україні компанія півтора роки оформлювала ділянку

Німецький збройовий концерн Rheinmetall офіційно розпочинає будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів у Литві.

Сьогодні відбудеться церемонія закладання фундаменту нового заводу, повідомляє литовський мовник Lrt.

Об'єкт зводитимуть на ділянці площею 340 гектарів у Кемераї, селі поблизу міста Байсогали на півночі країни. Очікується, що він вироблятиме десятки тисяч 155-мм артилерійських снарядів щороку.

Проєкт вартістю 260-300 мільйонів євро Rheinmetall реалізує спільно із двома литовськими державними компаніями: Epso-G Invest (дочірньою компанією енергетичної групи Epso-G) та Giraitės Ginkluotės Gamykla (Збройовий завод Giraitė, або GGG).

Литовська будівельна фірма PST Group отримала контракт на 141 мільйон євро на будівництво заводу. Завершити роботи планують наприкінці 2026 року, а запрацює він на на початку 2027 року.

Що відомо про будівництво заводу з виробництва снарядів в Україні

Як повідомлялося, на початку 2024 року німецький оборонний концерн Rheinmetall анонсував будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні. Влітку того ж року концерн отримав від українського уряду замовлення на будівництво заводу. 

Планувалося, що завод почне працювати у 2026 році. Втім, від початку 2025 року гендиректор Rheinmetall Армін Папперґер почав скаржитися на затримки з реалізацією проєкту через бюрократію в Україні. Він зауважував, що заводи компанії у Німеччині будуються швидше, ніж в Україні.

А в серпні цього року Папперґер заявив, що невдоволений темпами реалізації проєкту в Україні через дуже високий рівень бюрократії. Тоді він зазначав, що проєкти у Німеччині та Україні почали реалізовуватися приблизно в один час, але німецький завод вже готовий.

Після цього уряд України виділив земельну ділянку для будівництва нового заводу Rheinmetall, заявив міністр оборони Деніс Шмигаль у вересні, через півтора роки після публічного оголошення про плани будівництва.

Топ коментарі
+15
Так, що, Паппергер не знав, що у Зеленьського під столом сидятькупа " Івестнянь?
Забашляв би Зеленьському відкат, від дві найкращі б Пеппергеру прислав
04.11.2025 12:32 Відповісти
+15
І хто скаже, що це не потужно - той агент кремля
04.11.2025 12:34 Відповісти
+13
Оце файний приклад Потужності Непереможного.
04.11.2025 12:39 Відповісти
Треба було в Козині розпочинати
04.11.2025 12:35 Відповісти
бо в нас незламні бариги на крові
04.11.2025 12:36 Відповісти
Не так бісять чужі воші як свої гнили. Тільки б дожити до виборів!!
04.11.2025 12:38 Відповісти
не ясно як тато Papperher уявляв будівництво свого дітища на території, яка постійно під дронами і ракетами рашистів…
04.11.2025 12:43 Відповісти
Дивно, що смарагдові не виділили ділянку одразу... десь під Покровськом...
Зараз кацап вже отримав би побудований та готовий до роботи завод.
04.11.2025 12:44 Відповісти
То ви про них дуже високої думки, як щоб мали мізки, так і зробили би, але можуть тільки піськой по роялю, то і додумалися лише до цього, вони і гроші коли тирять, не дуже міркують, що це не бачили.
04.11.2025 13:12 Відповісти
правильно, нехай краще литовці працюють і заробляють.

тут же зечмо вимагало хабар
04.11.2025 12:50 Відповісти
А нахіба нам ті снаряди! Видумали собі якісь там снаряди. Вони б ще ракети якісь виготовляти тут захотіли...
От якби відосіки пиляти чи серіальчики, ну тоді так, тоді без проблем.
73% дебілів, до вас так і не доходить, що ви тварюки натворили, кого чи що ви нам понавибирали? Якої мерзоти і гидоти? Скільки біди і крові нам всім то коштує?
04.11.2025 12:50 Відповісти
Влада зеленського це кончані баригі, брехуни, маргенали казнокради. 73% поржали а тепер щей покатаються
04.11.2025 12:55 Відповісти
Клептократія
04.11.2025 12:57 Відповісти
Питання до пана Neo Matrix . Продовжуючи наш діалог щодо завода Рейнметал. Шо там з їбалом? Все в порядку
04.11.2025 13:00 Відповісти
Жах , корупція вже гірша чим в Африці, дебіли 76 відсоткові, ви цього хотіли?
04.11.2025 13:36 Відповісти
Нехай подякує нашим бюрократам - в Литві , принаймні , у завод кацапські дрони і ракети не полетять !
04.11.2025 14:05 Відповісти
Кремль до Вєлікоггго Актября підготував Награждєніє Штірліцов в Українській владі... Ганьба тай годі....
04.11.2025 14:08 Відповісти

