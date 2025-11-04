Rheinmetall починає будівництво заводу з виробництва снарядів у Литві. В Україні компанія півтора роки оформлювала ділянку
Німецький збройовий концерн Rheinmetall офіційно розпочинає будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів у Литві.
Сьогодні відбудеться церемонія закладання фундаменту нового заводу, повідомляє литовський мовник Lrt.
Об'єкт зводитимуть на ділянці площею 340 гектарів у Кемераї, селі поблизу міста Байсогали на півночі країни. Очікується, що він вироблятиме десятки тисяч 155-мм артилерійських снарядів щороку.
Проєкт вартістю 260-300 мільйонів євро Rheinmetall реалізує спільно із двома литовськими державними компаніями: Epso-G Invest (дочірньою компанією енергетичної групи Epso-G) та Giraitės Ginkluotės Gamykla (Збройовий завод Giraitė, або GGG).
Литовська будівельна фірма PST Group отримала контракт на 141 мільйон євро на будівництво заводу. Завершити роботи планують наприкінці 2026 року, а запрацює він на на початку 2027 року.
Що відомо про будівництво заводу з виробництва снарядів в Україні
Як повідомлялося, на початку 2024 року німецький оборонний концерн Rheinmetall анонсував будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні. Влітку того ж року концерн отримав від українського уряду замовлення на будівництво заводу.
Планувалося, що завод почне працювати у 2026 році. Втім, від початку 2025 року гендиректор Rheinmetall Армін Папперґер почав скаржитися на затримки з реалізацією проєкту через бюрократію в Україні. Він зауважував, що заводи компанії у Німеччині будуються швидше, ніж в Україні.
А в серпні цього року Папперґер заявив, що невдоволений темпами реалізації проєкту в Україні через дуже високий рівень бюрократії. Тоді він зазначав, що проєкти у Німеччині та Україні почали реалізовуватися приблизно в один час, але німецький завод вже готовий.
Після цього уряд України виділив земельну ділянку для будівництва нового заводу Rheinmetall, заявив міністр оборони Деніс Шмигаль у вересні, через півтора роки після публічного оголошення про плани будівництва.
