Міноборони затвердило критерії критичності підприємств ОПК для бронювання працівників від мобілізації

Міністерство оборони України затвердило Критерії для визначення підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності критично важливими для національної економіки.

Міноборони затвердило ці критерії вперше, адже раніше критичність підприємств ОПК визначав ліквідований Мінстратегпром, зазначає пресслужба міністерства.

Відтак, оборонне відомство України розпочало офіційний прийом документів від підприємств для визначення їхнього статусу.Ті підприємства, які отримати статус критично важливого раніше, зберігатимуть його до завершення дії такого рішення. Це дозволяє їм бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників.

Згідно із повідомленням, встановлено три основні критерії для отримання статусу критично важливого у сфері ОПК:

Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони або участь у його виконанні на підставі договорів, у тому числі зовнішньоекономічних. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства за останній звітний період. Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів відповідно до постанови уряду від 8 березня 2024 року №262 "Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони". Виконання функцій уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

Підприємства, установи і організації у сфері ОПК, які не відповідають зазначеним трьом критеріям, можуть отримати статус важливих для національної економіки у разі відповідності не менш ніж трьом із наступних вимог:

виконання державних контрактів у сфері оборони;

залучення до виконання оборонних замовлень за договорами, у тому числі зовнішньоекономічними;

включення до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів;

участь у реалізації державних цільових програм у сферах авіабудування чи космічної діяльності;

участь у реалізації програм розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадженні нових технологій, розширенні виробничих потужностей;

виробництво товарів, виконання робіт або надання послуг, що використовуються підприємствами ОПК для виготовлення продукції оборонного призначення.

У разі відповідності щонайменше двом обов’язковим критеріям, визначеним постановою Кабміну №76 про умови бронювання , такі підприємства, установи, організації можуть бути визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що дасть змогу бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників.

Як повідомлялося, раніше статус критично важливих для економіки підприємствам ОПК надавало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, але з 25 вересня воно припинило роботу.

