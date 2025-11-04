Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада схвалила законопроєкт про спрощення примусового стягнення боргів. Що він передбачає?

Рада спростить примусове стягнення боргів

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію".

Відповідний законопроєкт №14005 у першому читанні на засіданні у вівторок підтримали 236 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано "забезпечення виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) шляхом цифровізації деяких етапів виконавчого провадження, оптимізації його стадій та строків вчинення виконавчих дій".

Для цього пропонується розширити можливості автоматизованої системи виконавчого провадження, зокрема:

  • щодо взаємодії виконавців з державними органами, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг тощо;
  • запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами;
  • запровадження обмежень для боржника на відчуження та/або застави майна, що йому належить, у тому числі автівок та нерухомості.

Водночас законопроєкт передбачає автоматичне виключення особи з реєстру боржників після того, як на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або приватного виконавця надійдуть кошти, які підлягали стягненню. Це є підставою для зняття арешту з коштів/електронних грошей боржника, а також цінних паперів.

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради висловило низку зауважень до законопроєкту.

Зокрема, парламентські експерти зауважують, що частина положень законопроєкту спрямовані на обмеження прав боржника у розпорядженні належним йому майном, коштами та цінними паперами у зв’язку з внесенням його до Єдиного реєстру боржників, що навряд чи безпосередньо пов’язано з цифровізацією виконавчого провадження.

Як повідомлялося, ухвалення закону про цифровізацію виконавчого провадження є одним із зобов'язань України за програмою фінансування Ukraine facility від ЄС.

Українська влада обіцяла ухвалити його у другому кварталі, але цього не відбулося, тому Україна отримає лише 1,3 млрд євро у межах п’ятого траншу за програмою замість 2 млрд євро.

04.11.2025 13:39 Відповісти
земразям потрібні гроші на гречку
04.11.2025 13:42 Відповісти
Очередное "покрашення" для населения в свете все увеличивающихся долгов за услуги ЖКХ. Жизнь становится все краше, жить становится все веселее.
04.11.2025 13:44 Відповісти
А шея становится тоньше, но зато длиннее
04.11.2025 13:58 Відповісти
А що ще може означати? Тільки покращення!
04.11.2025 13:44 Відповісти
після 2019 ТАКІ ПОКРАЩЕНННЯ що уже 50% країни звалили НАФІГ, решта б звалила теж - лише або старі, або інваліди, або закритий кордон
04.11.2025 13:51 Відповісти
Тан ні, далеко не всі такі як ви. Багато людей захищають країну, багато працюють для країни, донатять, волонтерять, стараються допомагати і платити податки.

Я б не звалив, бо жив вже там і знаю, що це таке.
P.S. За Зе я не голосував.
04.11.2025 14:08 Відповісти

