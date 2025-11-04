"Енергоатом" повідомив про обшук у підрозділі компанії. Що відомо?

У вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.

Про це повідомляє пресслужба "Енерегоатома", не уточнивши назви філії та правоохоронного органу, який проводив слідчі дії.

"Компанія співпрацює зі слідством та надає всі необхідні документи й роз’яснення", – запевнили в компанії.

Раніше у пресслужбі НАБУ повідомили, що сьогодні з Німеччини екстрадували одного з обвинувачених у справі про заволодіння 100 млн грн "Енергоатому" під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива.

За інформацією ЦПК, йдеться про ексдиректора компанії-підрядника ТОВ "БК КБР" Дмитра Нестерука. З листопада 2023 року він перебував у міжнародному розшуку. У квітні 2025 року його затримали в Німеччині.

При цьому Вищий антикорупційний суд виділив матеріали щодо Нестерука в окреме провадження, оскільки між ним та прокурором досягнута згода на укладення угоди про визнання винуватості.

Що відомо про корупційну справу в "Енергоатомі"?

За даними слідства, у грудні 2020 року між ВП "Атомпроектінжиніринг", яке входить у структуру НАЕК "Енергоатом", та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір про завершення будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

З метою заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю, зазначали у прокуратурі.

Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а в 2021 році перепродала "Енергоатому" набагато дорожче. У результаті цих дій "Енергоатом" переплатив майже 100 млн грн.

Як повідомлялося, з березня 2020 року "Енергоатом" очолював Павло Котін, до цього він керував Запорізькою АЕС.

Заступником Котіна в "Енергоатомі" до квітня 2021 року був ексміністр енергетики Герман Галущенко, який у липні 2025 року був призначений міністром юстиції.