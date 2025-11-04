В Україні тепло вже отримують майже 50% населення, – Кулеба

В Україні на сьогодні тепло вже отримують майже 50% населення та 70% об'єктів соціальної сфери, підключених до централізованого теплопостачання.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу.

Кулеба зазначив, що органи місцевого самоврядування, обласні військові адміністрації та профільні комунальні служби працюють у тісній координації з Мінрозвитку, щоб забезпечити стабільне проходження цього опалювального сезону навіть в умовах постійної загрози атак.

"Ми розглядаємо різні сценарії розвитку подій, щоб забезпечити ефективне оперативне реагування. У фокусі – наявність резервів, запаси пального, безперервна робота пунктів незламності. Окрема увага на фізичному захисті енергетичних об'єктів. Робота триває щодня", – сказав Кулеба.

Серед ключових напрямів роботи також – підключення розподіленої теплової генерації, зокрема когенераційних установок і блочно-модульних котелень. Такі джерела тепла дають змогу громадам підтримувати енергетичну стабільність навіть під час масованих обстрілів.

На сьогодні в експлуатації вже перебуває 1,8 ГВт розподіленої генерації, і нарощування потужностей триває.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що через російські удари по інфраструктурі для видобутку газу Україна має додатково імпортувати газ на близько $2 млрд. За його словами, вже є розуміння, де взяти частину цих коштів.

За даними "Нафтогазу", для проходження опалювального сезону 2025/2026 років Україні потрібно додатково імпортувати трохи більше 4 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, російські обстріли вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими.