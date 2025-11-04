Опалювальний сезон: Україна продовжує накопичувати запаси газу в сховищах

Україна, починаючи з п'ятниці, 31 жовтня, продовжує в незначних обсягах накопичувати природний газ у підземних сховищах.

Про це свідчать дані європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), передає Інтерфакс-Україна.

За даними AGSI, загальний рівень запасів природного газу в сховищах України наразі перевищує заплановані урядом 8,5 млрд кубометрів без врахування газу довготривалого зберігання (технологічного газу).

Згідно з інформацією "Оператора ГТС України", загальний обсяг імпорту газу в Україну станом на 4 листопада планується на рівні 23,6 млн кубометрів, зокрема, з Угорщини – 9,8 кубометрів, Польщі – 8,2 кубометрів, Словаччини – 4,8 кубометрів, Румунії – 0,8 млн кубометрів.

Як повідомлялося, минулого тижня президент Володимир Зеленський доручив уряду під керівництвом Юлії Свириденко невідкладно забезпечити фінансування імпорту додаткових обсягів газу для проходження опалювального періоду. Тоді він говорив, що "вже є 70%" необхідних коштів.

За даними "Нафтогазу", для проходження опалювального сезону 2025/2026 років Україні потрібно додатково імпортувати трохи більше 4 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, російські обстріли вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими.

За підрахунками агентства, для проходження опалювального сезону Україні додатково потрібно імпортувати близько 4,4 млрд кубометрів газу вартістю біля $2,2 млрд, це еквівалентно майже 20% річного споживання.

Станом на середину жовтня Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу від початку року, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг зросте.