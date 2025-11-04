Словаччина готова знизити тариф на транзит газу для України, але є умова, – Свириденко

Словаччина може зменшити тариф для України на транзит газу через свою територію, але лише після укладання довгострокових імпортних контрактів з НАК "Нафтогаз України".

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила в коментарі РБК-Україна, відповідаючи на запитання про умови, на яких Словаччина може зменшити тариф на транзит для здешевлення імпорту газу в Україну.

"Для цього потрібні довгострокові контракти по газу", – зазначила вона.

Свириденко зазначила, що керівництво "Нафтогазу" зараз працює над підготовкою таких контрактів.

Словаччина – один з основних каналів постачання газу з Європи в Україну. Наприкінці 2024 року "Оператор ГТС України" отримав підтвердження гарантованих постачань газу зі Словаччини в обсязі 42 мільйони кубометрів на добу до кінця зими 2026 року. Водночас тариф на транзит газу через Словаччину зараз у кілька разів вищий за тариф на транзит через Польщу та Угорщину. Високий транзитний тариф збільшує вартість імпорту газу до України. При цьому прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що має "моральне право" призупинити транзит природного газу до України після припинення Києвом транзиту російського газу.

Раніше голова "Нафтогазу" Сергій Корецький за підсумками міжурядових консультацій між Україною та Словаччиною у жовтні повідомляв про прогрес у переговорах про розвиток та використання інфраструктури для постачання газу в Україну.

Він зауважував, що Словаччина – один із ключових маршрутів постачання природного газу з ЄС до України.