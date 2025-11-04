У середу відключення світла почнуть діяти на годину раніше, обмежуватимуть до двох черг, – "Укренерго"

Завтра, 5 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень ля побутових споживачів: із 07:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 07:00 до 22:00.

Нагадаємо, графіки відключень світла для населення та промисловості у вівторок, 4 листопада, діють протягом усього дня, а не лише вранці та ввечері, як прогнозувалося раніше.

Раніше в "Укренерго" зазначали, що споживання електроенергії в Україні у вівторок зростає через хмарну погоду з дощем у більшості регіонів України.

Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі, пояснювали в компанії.