Новини Відключення електроенергії
635 2

У середу відключення світла почнуть діяти на годину раніше, обмежуватимуть до двох черг, – "Укренерго"

відключення,світло

Завтра, 5 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень ля побутових споживачів: із 07:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг;
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 07:00 до 22:00.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, графіки відключень світла для населення та промисловості у вівторок, 4 листопада, діють протягом усього дня, а не лише вранці та ввечері, як прогнозувалося раніше.

Раніше в "Укренерго" зазначали, що споживання електроенергії в Україні у вівторок зростає через хмарну погоду з дощем у більшості регіонів України.

Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі, пояснювали в компанії.

Автор: 

електроенергія (4457) Укренерго (2099) відключення світла (676)
Дивно якось - до запуску опалення збільшення відключень пояснювали великим споживанням через масове користування населення електричними обігрівачами. Зараз опалення в більшості включили, але споживання електроенергіїї населенням чомусь зростає. Містика
04.11.2025 19:29 Відповісти
зелёная шарашкина конторка как и всё что тронет зеленогниды
04.11.2025 19:35 Відповісти

