У середу відключення світла почнуть діяти на годину раніше, обмежуватимуть до двох черг, – "Укренерго"
Завтра, 5 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень ля побутових споживачів: із 07:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг;
- графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 07:00 до 22:00.
Нагадаємо, графіки відключень світла для населення та промисловості у вівторок, 4 листопада, діють протягом усього дня, а не лише вранці та ввечері, як прогнозувалося раніше.
Раніше в "Укренерго" зазначали, що споживання електроенергії в Україні у вівторок зростає через хмарну погоду з дощем у більшості регіонів України.
Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі, пояснювали в компанії.
