НБУ відніс до категорії неплатоспроможних ще один банк

Національний банк України 4 листопада ухвалив рішення про віднесення акціонерного товариства "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних.

Як ідеться в повідомленні НБУ, частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 жовтня 2025 року, отже, віднесення "РВС Банку" до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України.

Рішення було ухвалене у зв'язку з невиконанням "РВС Банком" письмової вимоги Національного банку України щодо подання до Нацбанку доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку, продовженням здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам кредиторів і вкладників, відсутністю дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану.

Також це стосувалося через неприведення банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, після віднесення його до категорії проблемних.

29 липня 2025 року правління Нацбанку ухвалило рішення віднести "РВС Банк" до категорії проблемних.

Підставою для ухвалення зазначеного рішення стало встановлення факту здійснення "РВС Банком" ризикової діяльності, що становить загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, за такими ознаками:

неналежна організація системи внутрішнього контролю, включно з системою управління ризиками;

порушення "РВС Банком" два й більше разів протягом 30 календарних днів поспіль мінімальних значень нормативів достатності капіталу, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

систематичне оприлюднення та подання "РВС Банком" до Національного банку України недостовірної інформації та звітності з метою приховування реального фінансового стану банку.

Відтак, банк продовжував здійснювати ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи, зокрема нормативи достатності капіталу, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності.

Кожен вкладник "РВС Банку" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім окремих випадків, передбачених законодавством.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам "РВС Банку" станом на 21 жовтня 2025 року становить 456 млн грн.

Відповідно до інформації "РВС Банк" станом на 1 січня 2025 року, ключовим власником банку з часткою 99% акцій є громадянин України Олександр Стецюк.

Кому належить "РВС Банк"

Як повідомлялося, Національний банк України в грудні минулого року оштрафував "РВС Банк" на 135,15 млн грн за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У квітні 2024 року НБУ вже штрафував "РВС Банк" на 21,4 млн грн за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів.

Станом на 19 березня 2024 року, 99% акцій "РВС Банку" належало Олександру Стецюку, ще 1% – Катерині Демчак, доньці екснардепа Руслана Демчака, який певний час очлював наглядову раду банку. Станом на початок року, власником цього пакета акцій був вказаний сам Демчак.

У серпні 2023 року Офіс генпрокурора повідомив колишньому народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Руслану Демчаку про підозру в пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України). У квітні 2024 року НАБУ оголосило Демчака у розшук.

"РВС Банк" було створено у 2015 році на базі неплатоспроможного "Омега Банку", викупленого у 2015 році ТОВ "Українською бізнес групою", основним власником якого на той час був Олександр Стецюк. Зараз він володіє акціями банку напряму, а його причетність до ТОВ "Українська бізнес група" у пресслужбі банку заперечують.

Втім, за даними програми журналістських розслідувань Наші гроші, Олександр Стецюк раніше був помічником нардепа Руслана Демчака, а також його сусідом. Своєю чергою у пресслужбі Демчака у 2015 році стверджували, що він вийшов зі складу акціонерів "Української бізнес групи" у 2011 році, а власником компанії став Олександр Стецюк.