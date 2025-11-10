Не тільки ДТЕК та "Центренерго": Росіяни почали атакувати дронами невеликі електростанції. ФОТО

В ніч на 9 листопада російські окупаційні війська атакували електростанкцію групи компаній Clear Energy, яка працює на біомасі.

Про це співзасновник групи Андрій Гріненко повідомив у Facebook.

"Три дрони атакували одну з наших українських ТЕЦ – ту, яку ми з командою "Кліaр Енерджі" збудували у 2016 році. Вона стала еталоном для галузі – першою великою станцією на біомасі", – написав підприємець.

За даними "Суспільного", йдеться про теплову електростанцію (ТЕС) у Корюківці Чернігівської області. На сайті Clear Energy зазначається, що Корюківська теплоелектростанція є "визначним енергетичним проєктом "Кліар Енерджі" з використанням біомаси, а саме – відходів деревини, з потужністю 5,9 мВт електричної та 14 МВт теплової електроенергії. Зауважимо, що це суттєва потужність для електростанцій, що працюють на біомасі в Україні, проте вона незначна, у порівнянні з великими об'єктами. Наприклад, лише Дарницька ТЕЦ у Києві має встановлену потужність 160 МВт, а зруйнована Трипільська ТЕС "Центренерго" – 1800 МВт.

Як повідомлялося, у ніч на 8 листопада російські війська завдали наймасованішого удару по тепловим електростанціям (ТЕС) державної компанії "Центренерго" від початку війни, внаслідок ударів вони повністю зупинили роботу. Того ж дня росіяни завдали чергового удару по ТЕС компанії ДТЕК.