Не тільки ДТЕК та "Центренерго": Росіяни почали атакувати дронами невеликі електростанції. ФОТО

Фото: фб-сторінка Андрія Гріненка

В ніч на 9 листопада російські окупаційні війська атакували електростанкцію групи компаній Clear Energy, яка працює на біомасі.

Про це співзасновник групи Андрій Гріненко повідомив у Facebook.

"Три дрони атакували одну з наших українських ТЕЦ – ту, яку ми з командою "Кліaр Енерджі" збудували у 2016 році. Вона стала еталоном для галузі – першою великою станцією на біомасі", – написав підприємець.

За даними "Суспільного", йдеться про теплову електростанцію (ТЕС) у Корюківці Чернігівської області. На сайті Clear Energy зазначається, що Корюківська теплоелектростанція є "визначним енергетичним проєктом "Кліар Енерджі" з використанням біомаси, а саме – відходів деревини, з потужністю 5,9 мВт електричної та 14 МВт теплової електроенергії.

Зауважимо, що це суттєва потужність для електростанцій, що працюють на біомасі в Україні, проте вона незначна, у порівнянні з великими об'єктами. Наприклад, лише Дарницька ТЕЦ у Києві має встановлену потужність 160 МВт, а зруйнована Трипільська ТЕС "Центренерго" – 1800 МВт.

Фото: фб-сторінка Андрія Гріненка
Фото: фб-сторінка Андрія Гріненка

Як повідомлялося, у ніч на 8 листопада російські війська завдали наймасованішого удару по тепловим електростанціям (ТЕС) державної компанії "Центренерго" від початку війни, внаслідок ударів вони повністю зупинили роботу. Того ж дня росіяни завдали чергового удару по ТЕС компанії ДТЕК.

зе*ЛЯ! де твої відосні міндо-ФЛАМІНГИ???,
невже в д*пі, як і "потужна незламність"?

P.S. воно як було сциклом, так і залилилось, ТІЛЬКИ сцикливий презедент, то вирок нашій державі.
10.11.2025 11:43 Відповісти
Якщо міністром енергетики у нас людина зрадника Деркача, то кацапи мають інфу буквально з перших рук про "що, де, коли", про стан захисту та структуру генерації...
10.11.2025 13:06 Відповісти
никакой защиты не обеспечено. Это диверсия и саботаж фсбшных жуликов захвативших власть. там все можно было заложить железобетонными блоками и еще леса оборонные возвести вокруг и наварить кучу арматуры и еще сетами все железными обварить. И ПВО больше со всего мира натащить для защиты критической инфраструктуры. И уже давно пора со всеми западными производителями ПВО договориться о производстве в Украине и модернизациям. Лазерное оружие с Британцами уже давно надо развить и внедрить все защищать ибо оно дешевое и нужна энергия и как раз энергетические объекты дадут энергию для лазерных ПВО. Но ничего не делается и это саботаж и работа на Путина. Украине нужна власть своя, - Редис и все военно-националистические движения завести в раду и во все службы и или новые службы лучше делать ибо старые с крысами и вражескими лазутчиками. Суды тоже националистов. Ген Прокурора сделать - Стерненко, он как раз с юридическим. Навести порядок Украинский надо в Украине, а не жулико-фсбшный. жуликов-фсбшных всех сразу надо казнить. Вводим смертную казнь и всех казним: Ахметова, Коломойского, Новинского, Суркисов, Пинчука, Кучму, и т.д. - список длинный и всей стране он известен. - всю шваль уничтожающую Украину уничтожим!!!
10.11.2025 16:30 Відповісти

