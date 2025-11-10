"Нафтогаз" витратить ще 370 млн гривень на юристів, щоб стягнути з Росії $5 мільярдів за активи в Криму (оновлено)

НАК "Нафтогаз України" минулого тижня уклав дві угоди на надання юридичних послуг на загальну суму 366,6 млн гривень.

Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro

Зокрема, "Нафтогаз" уклав угоду вартістю $7 млн (293,85 млн грн за поточним курсом НБУ) з юридичною компанією Covington & Burling LLP на представництво своїх інтересів у цій справі у судових процесах у США.

Ще одну угоду вартістю 1,5 млн євро (72,76 млн євро) на представництво своїх інтересів у судах Франції у цій справі компанія уклала з французькою фірмою Le 16 Law SELAS.

Нагадаємо, у вересні "Нафтогаз" за 700 тис. євро (33,95 млн грн) також уклав угоду з міжнародною юридичною фірмою Loyens & Loeff N.V. про юридичні послуги у цій справі у нідерландських судах. А квітні 2025 року, "Нафтогаз" замовив чеській Havel & Partners s.r.o.адвокатські послуги у Чехії у цій справі за 300 тис. євро (14,55 млн грн).

У всіх цих випадках іноземних юристів найняли для відстоювання інтересів "Нафтогазу" у різних юрисдикціях щодо виконання рішення Гаазького арбітражу щодо компенсації групі "Нафтогаз" $5 млрд за захоплені Росією активи в Криму.

Позиція "Нафтогазу"

У пресслужбі "Нафтогазу" підтвердили БізнесЦензору, що компанія залучила провідні юридичні фірми у США та Франції для стягнення з Росії понад $5,5 млрд за рішенням арбітражу у справі про захоплення активів в анексованому Криму.

"Попри масштабність процесів, Нафтогаз зменшив витрати на міжнародні юридичні послуги більш ніж удвічі порівняно з 2022 роком. Частину радників вдалося залучити на безоплатній основі (pro bono), інші – надали знижки як довгостроковому клієнту, що діє в умовах війни", – запевнили в компанії.

Зокрема, юридичний радник Covington & Burling LLP, співпрацює з "Нафтогазом" з 2016 року та забезпечила перемогу в арбітражі. За новим договором з цією компанією, сукупні витрати "Нафтогазу" протягом наступних двох років не перевищать $7 млн, включно із усіма судовими і виконавчими зборами. Також Covington & Burling продовжать координацію кампанії з розшуку та стягнення активів росії по всьому світу, уточнили у "Нафтогазі".

У Франції, де вже арештовано активи РФ на понад 130 млн євро, юридичним радником "Нафтогазу" обрано фірму Le 16 Law. Вартість дворічного контракту становить 1,5 млн євро. У "Нафтогазі" зауважили, що законодавство Франції передбачає обовʼязкову участь місцевих адвокатів у таких справах.

В компанії додали, що більшість витрат, понесених у межах виконання арбітражного рішення, буде відшкодовано Росією.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію сплатити НАК "Нафтогаз України" $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній групи в анексованому Криму у 2014 році. Судовий процес тривав із 2016 року.

Тепер "Нафтогаз" намагається стягнути з Росії цей борг у різних країнах світу. Зокрема, група "Нафтогаз" уже домоглася арешту російського майна на понад $300 млн у низці юрисдикцій, зокрема у Франції, Фінляндії та Австрії.

15 лютого 2016 року Російській Федерації було вручено офіційне письмове повідомлення НАК "Нафтогаз України", ДАТ "Чорноморнафтогаз", ПАТ "Укртрансгаз", ДК "Лікво", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укртранснафта" та ДК "Газ України" про інвестиційну суперечку в рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією. Причиною суперечки була незаконна експропріація РФ інвестицій групи "Нафтогаз" на території Криму. Арбітражне провадження було розпочато 17 жовтня 2016 року. Справа розглядалася при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

У лютому 2019 року трибунал підтвердив провину Росії у втраті НАК "Нафтогаз України" своїх активів у Криму. Росія це рішення не визнала.