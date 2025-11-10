Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Падіння гривні
1 217 5

Гривня зміцнюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

Офіційний курс долара і євро НБУ на 11 листопада

Гривня несуттєво зміцнилася щодо американського долара на початку нового робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 11 листопада, на рівні 41,9559 грн/$, порівняно із 41,9782 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 4 копійки – до 48,5430 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2497) гривня (1820) курс (1748) НБУ (9722) обмін валюти (956)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це просто щоб блекаут був вже по новій потужній ціні?
показати весь коментар
10.11.2025 16:20 Відповісти
Якщо всі бакси Міндіча і Ко обміняти на гривні - курс буде близько "8"
показати весь коментар
10.11.2025 16:20 Відповісти
За кілограм?
показати весь коментар
10.11.2025 17:38 Відповісти
за літр! Якщо в банках 3-х літрових зберігав!
показати весь коментар
10.11.2025 17:40 Відповісти
То добре, що гривня зміцнюється, але чомусь ріст цін прискорується
показати весь коментар
10.11.2025 17:04 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 