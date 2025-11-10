Експорт озброєнь з України: Коли запрацює та що про це думають гравці ринку?

Уряд активно працює над розблокуванням експорту озброєнь, втім перші контракти можуть бути укладені не раніше другої половини 2026 року.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Рустем Умєров заявив під час зустрічі, присвяченої відновленню експорту озброєнь з України.

Він пояснив, що потрібен час на тести, сертифікацію та закупівельні процедури партнерів. Нині з понад тисячі оборонних компаній, які працюють в Україні, готові пройти необхідні технічні процедури й отримати експортні дозволи менше половини.

"Якщо розглядати оптимістичний сценарій, в якому держава сприяє експорту зброї, то ми, як оборонна індустрія України, вже запізнились. Річ у тім, що вимоги європейських країн до зброї дуже суворі, і буде не достатньо лише українського "combat proven". Щоб пройти систему тестувань та процедуру постанови на озброєння знадобляться довгі місяці якщо не роки", – прокоментували в компанії DEVIRO, яка розробляє, проєктує і виготовляє безпілотні літальні апарати та супутнє програмне забезпечення з 2014 року.

У компанії переконані, що шлях на зближення української зброї з Європою потрібно було розпочати набагато раніше: надати дорожню карту інтеграції зброярів в державні програми із залученням європейських інвестицій, зблизити оборонні сектори та вести постійний діалог з нашими партнерами через оборонні асоціації.

"Останнім часом ми чуємо позитивні заяви державних діячів, але на практиці ми все ще не бачимо конкретних дій. Ми втрачаємо час, а ворог щодня полює на виробництва та склади. Експорт зброї не стільки про гроші, скільки про зміцнення України на міжнародній арені, можливість технологічного розвитку та виживання у найтяжчий період нашої державності", – наголошують в DEVIRO.

Тема експорту озброєнь не сходить з шпальт українських і закордонних ЗМІ щонайменше з кінця 2024 року, коли держава, основний замовник продукції оборонно-промислового комплексу, вперлася в стелю своїх фінансових спроможностей.

Нагадаємо ,експорт української зброї зупинився в 2022 році, після повномасштабного нападу Росії на Україну. Підприємства ОПК зосередилися на забезпечені потреб фронту. До того Україна, відповідно до даних Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI), посідала 12 місце у світі за обсягами експорту озброєнь, утримуючи 0,9% глобального ринку.

Втім, юридично експорт зброї в Україні ніхто не забороняв. Він просто не працює, попри наявну на папері процедуру. Підприємства проходять усі необхідні перевірки, але отримують негативну відповідь або не отримують жодної.

