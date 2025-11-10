Непокритий дефіцит держбюджету України на наступні два роки сягає $60 мільярдів, – Мінфін

Непокритий дефіцит державного бюджету України на 2026-2027 роки сягає $60 млрд.

Про це заявив заступник міністра фінансів України Олександр Кава, передає Укрінформ.

"Що стосується 2026 року для Міністерства фінансів стосовно планування видатків державного бюджету на наступний рік, то цей рік для нас складніший, ніж 2025. Коли ми готували проєкт бюджету на поточний рік, у нас було чітке розуміння по покриттю дефіциту державного бюджету", – сказав Кава.

За його словами, під час підготовки бюджету на 2025 рік ситуація з фінансуванням від США була зрозумілішою – адміністрація попереднього президента США Джо Байдена завершувала каденцію, тому Україна змогла узгодити необхідну підтримку ще до зміни влади.

"Зараз ситуація мені трошки нагадує 2024 рік, який багато наших партнерів вважали роком завершення війни і, відповідно, не поспішали з ухваленням рішень щодо фінансування України. Якщо ви пам'ятаєте, ми входили в рік, коли грошей було достатньо до кінця лютого, потім відкрилося європейське фінансування до середини літа. Зараз ситуація трохи схожа, оскільки непокритий дефіцит на наступні два роки в нас сягає $60 млрд", – пояснив Кава.

Він зазначив, що в Мінфіні активно працюють з партнерами над варіантами підтримки бюджету і, хоча процес непростий, налаштовані оптимістично щодо розв'язання проблеми дефіциту.

Також посадовець розповів про роботу над створенням нового механізму фінансування України за рахунок заморожених активів Російської Федерації. Це питання насамперед стосується Європейського Союзу, зокрема, триває дискусія з Бельгією, де знаходиться левова частка заморожених фінансових активів РФ.

"На жаль, позиція Сполучених Штатів щодо фінансової допомоги Україні змінилася. Однак європейські партнери та інші партнери з "Великої сімки" залишаються дуже оптимістичні й намагаються нам максимально сприяти, допомагати у вирішенні наших проблем", – зауважив Кава.

Що відомо про бюджет України на 2026 рік

Раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів вніс значно більше суттєвих змін до проєкту держбюджету на 2026 рік під час підготовки документа до другого читання, ніж повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

До того Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання, повідомила Свириденко. Але вона навела лише дві статті нових видатків: виділення додаткових 18,9 млрд грн для Резервного фонду та 6,6 млрд грн – на підвищення зарплат викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів.

Водночас перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") зауважив, що низка пропозицій депутатів залишилась неврахованою.