Російський "Лукойл" оголосив форс-мажор на своєму родовищі в Іраку. Це найцінніший іноземний актив компанії

Російська компанія "Лукойл" оголосила про форс-мажор на своєму іракському нафтовому родовищі "Західна Курна-2" через санкції, накладені раніше на російські нафтові гіганти "Лукойл" і "Роснєфть".

Як пише Reuters із посиланням на джерела, "Лукойл" надіслав листа до міністерства нафти Іраку, в якому зазначалося, що форс-мажорні обставини завадили йому продовжувати нормальну роботу на родовищі "Західна Курна-2".

Розташоване за 65 км на північний захід від порту "Басра", родовище "Західна Курна-2" є одним з найбільших нафтових родовищ у світі та найціннішим іноземним активом "Лукойлу".

На нього припадає близько 9% загального видобутку нафти в Іраку, і наразі воно виробляє близько 480 тис. барелів на день.

Якщо причини форс-мажору не будуть усунені протягом шести місяців, "Лукойл" припинить виробництво та повністю вийде з проєкту, повідомив високопоставлений чиновник іракської нафтової промисловості.

Минулого тижня повідомлялося, що іракська державна нафтова компанія Somo скасувала завантаження трьох партій сирої нафти "Лукойлу" на нафтовому родовищі через санкції. Згодом три джерела заявили, що Ірак призупинив усі грошові виплати та платежі за сиру нафту компанії через санкції.

Платежі на користь "Лукойлу" залишатимуться замороженими, доки не буде досягнуто контрактних коригувань, що закріплять механізм розробки нафтового родовища та спосіб здійснення платежів несанкціонованим організаціям.

Тим часом близько 4 млн барелів сирої нафти, виділених для натуральних платежів "Лукойлу" за листопад, були скасовані.

Somo не зможе продовжувати свій контракт на поставки сирої нафти з "Лукойлом", доки не будуть вирішені питання, що стоять за цими санкціями.

За словами іншого іракського посадовця, оголошуючи форс-мажор, дозволений своїм контрактом, "Лукойл" домагається правового захисту від штрафів за невиконання договірних зобов'язань перед міністерством нафти Іраку.

Що відомо про продаж активів "Лукойла"

Як повідомлялося, 23 жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні".

Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Одразу після цього "Лукойл" оголосив про продаж своїх міжнародних активів трейдеру Gunvor Group. Однак для завершення угоди ще потрібно отримати схвалення Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США та інші необхідні дозволи.

Міжнародний нафтотрейдер Gunvor історично має зв’язки з Росією і був створений завдяки торгівлі російською нафтою.

Компанію Gunvor у її нинішньому вигляді було засновано у 2000 році громадянином Швеції Торнквістом та російським олігархом Геннадієм Тімченком, що входить до найближчого оточення Путіна. Gunvor стала одним з основних продавців російської нафти вже на початку 2000-х років, коли російський уряд ліквідував приватну нафтову компанію "ЮКОС" і ув'язнив її власника Міхаїла Ходорковського. Коли Тімченко потрапив під санкції США у 2014 році, Gunvor оголосила, що він нібито продав свою 44% частку в компанії за день до цього. Зараз Торнквіст володіє близько 85% компанії, а решта належить співробітникам Gunvor. Оголошуючи про санкції тоді, Міністерство фінансів США заявило, що діяльність Тімченка в енергетичному секторі "безпосередньо пов'язана з Путіним", і що "Путін має інвестиції в Gunvor і може мати доступ до коштів Gunvor".

Lukoil International GmbH зі штаб-квартирою у Відні керує понад сотнею дочірніх структур у близько 50 країнах і включає трейдингову Litasco з офісами у Женеві та Дубаї. Закордонні видобувні активи "Лукойлу" зосереджені у Казахстані, Узбекистані, Азербайджані, Єгипті, ОАЕ та країнах Африки і забезпечують близько 5% сукупного видобутку. Серед ключових активів – частка 75% у родовищі West Qurna-2 в Іраку.

До периметра міжнародних активів також входить мережа понад 5 300 АЗС у 20 країнах, зокрема у США, та кілька нафтохімічних заводів у Європі.

Відмова від США

Однак на початку листопада стало відомо, що влада США не видасть міжнародному енерготрейдеру Gunvor ліцензію на придбання іноземних активів російського "Лукойлу" доки Росія не припинить війну в Україні.

"Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що війна має припинитися негайно. Поки Путін продовжує безглузді вбивства, кремлівська маріонетка Gunvor ніколи не отримає ліцензію на діяльність та одержання прибутку", – заявили в американському Мінфіні.