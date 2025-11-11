"Пріоритетний напрям для країни": Голова НБУ закликав банки активніше кредитувати виробників української зброї

Національний банк України (НБУ) закликає банки активніше кредитувати підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Про це голова правління НБУ Андрій Пишний повідомив у Facebook за підсумками зустрічі з представниками найбільших банків.

️"Фінансування оборонного комплексу ‒ пріоритетний напрям для країни загалом, який має знайти своє відображення у пропозиціях банків", – наголосив Пишний.

За його словами, банки "дуже добре спрацювали" щодо підтримки проєктів із відновлення енергетики: вони профінансували розбудову 1,2 ГВт генерації та ще понад 400 МВт потужностей для зберігання електроенергії.

"Давайте шукати моделі, щоб бути такими ж ефективними для підтримки оборонного комплексу. Він має величезний потенціал, зокрема експортний, зважаючи на те, як ЄС розгортає оборонні програми. Оборонна галузь точно буде однією з ключових галузей і на етапі відбудови", – закликав Пишний.

Він зауважив, що у цьому контексті варто звернути більше уваги на консорціумне кредитування, яке дозволяє розподілити ризики.

Як повідомлялося, державний "ПриватБанк" наразі розглядає кредитні заявки від корпоративних клієнтів на загальну суму понад 20 мільярдів гривень, розповідав член правління "ПриватБанку" Євген Заіграєв.

За його словами, йдеться про десятки проєктів на різній стадії підготовки, зокрема й проєкти в оборонній сфері.