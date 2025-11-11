"Райффайзен Банк" отримає нового керівника. Хто ним стане?

Наглядова рада "Райффайзен Банку" прийняла рішення призначити новим головою правління банку Наталію Гуріну.

Очікується, що вона почне виконувати обов’язки на посаді голови правління з 1 січня, але її кандидатуру ще має погодити Національний банк, повідомляє пресслужба "Райффайзену".

Наталія Гуріна із 1994 року працює у "Райффайзен Банку" (до 2006 року мав назву "Аваль"), з 2012 року вона обіймає посаду заступника голови правління і відповідає за ризик-менеджмент і роботу з проблемними активами.

"Райффайзен Банк" – найбільший український банк із іноземним капіталом. Станом на початок року його найбільшими акціонерами була австрійська група Raiffeisen Bank International AG (68,21% акцій) та Європейський банк реконструкції та розвитку (30%).

Як повідомлялося, у серпні стало відомо, що голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук вирішив піти з посади. Його повноваження завершаться 31 грудня.

Писарук очолює "Райффайзен Банк" із жовтня 2019 року. До цього з вересня 2014 року до кінця 2025 року Писарук працював першим заступником голови правління Національного банку України, у червні 2016 року він став старшим експертом фінансового сектору в МВФ.

У листопаді 2019 року НАБУ затримало Писарука та шістьох інших осіб у справі про заволодіння кредиту на суму 1,2 млрд грн, виданого Нацбанком у 2014 році "VAB Банку" Олега Бахматюка.

За версією слідства, керівництво НБУ ухвалило рішення про видачу кредиту у змові з колишнім власником банку, знаючи, що вартість переданої в заставу за ним нерухомості була завищена у 25 разів.

Пізніше НАБУ також листом повідомило про підозру у цій справі колишньому власнику та ексголові правління "VAB Банку" Олегу Бахматюку та Денису Мальцеву.