Опалювальний сезон розпочався в усіх областях, зокрема в прифронтових громадах
Опалювальний сезон розпочався по всій території України, зокрема в прифронтових громадах.
Про це на брифінгу в Укрінформі заявив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.
"Опалювальний сезон уже розпочався у всіх регіонах України, зокрема у Києві. Він розпочався з жовтня поступовим підключенням котелень. Пріоритет на початку сезону було надано об'єктам соціальної інфраструктури", – сказав Ковальчук.
За його словами, станом на ранок 11 листопада до теплопостачання підключено 87% соціальних об'єктів. Крім того, тепло вже отримують понад 53 тис. багатоповерхівок – це 73% від загальної кількості.
Ковальчук зауважив, що південні області розпочали опалювальний сезон дещо пізніше за решту областей.
Як раніше писав БізнесЦензор, Кабінет Міністрів України спрямує 100 млн грн на підтримку критичної інфраструктури Одеси.
Окрім того, в уряді готуються до часткового відключення опалення у великих містах через російські удари. Очікується, що найскладнішою ситуація буде в прифронтових та прикордонних областях, де загрози для енергетичної інфраструктури максимальні. Але існують високі ризики і для міст, опалення в яких залежить від теплоелектроцентралей. Так, у Києві левову частку тепла забезпечують ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль