Опалювальний сезон розпочався в усіх областях, зокрема в прифронтових громадах

Опалювальний сезон розпочався по всій території України, зокрема в прифронтових громадах.

Про це на брифінгу в Укрінформі заявив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

"Опалювальний сезон уже розпочався у всіх регіонах України, зокрема у Києві. Він розпочався з жовтня поступовим підключенням котелень. Пріоритет на початку сезону було надано об'єктам соціальної інфраструктури", – сказав Ковальчук.

За його словами, станом на ранок 11 листопада до теплопостачання підключено 87% соціальних об'єктів. Крім того, тепло вже отримують понад 53 тис. багатоповерхівок – це 73% від загальної кількості.

Ковальчук зауважив, що південні області розпочали опалювальний сезон дещо пізніше за решту областей.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як раніше писав БізнесЦензор, Кабінет Міністрів України спрямує 100 млн грн на підтримку критичної інфраструктури Одеси.

Окрім того, в уряді готуються до часткового відключення опалення у великих містах через російські удари. Очікується, що найскладнішою ситуація буде в прифронтових та прикордонних областях, де загрози для енергетичної інфраструктури максимальні. Але існують високі ризики і для міст, опалення в яких залежить від теплоелектроцентралей. Так, у Києві левову частку тепла забезпечують ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ.