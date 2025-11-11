Україна витрачає $8 мільярдів на будівництво щороку, 78% закупівель проходить без конкуренції, – дослідження
За даними у системі Prozorro, у 2023 році витрати на будівельні закупівлі в Україні становили 296 млрд грн, а у 2024 році – 280 млрд грн. Тобто щороку державні замовники витрачають на будівництво та відбудову приблизно $7-8 млрд або близько 4% ВВП країни.
Такі ж обсяги будуть досягнуті і за підсумками 2025 року, свідчать підрахунки проєкту "Контроль витрат на відновлення", який готують Центр економічної стратегії (ЦЕС) та Інститут економічних досліджень та політичних консультацій на замовлення ЄС.
"Майже 300 млрд грн щорічно або $7-8 млрд витрачається щороку на будівництво та відбудову. Цього року, за нашими оцінками, буде досягнута приблизно така сама сума. Причому третина закупівель традиційно припадає на четвертий квартал кожного року", – зазначила старша економістка ЦЕС Наталія Колесніченко.
За її словами, виокремити дані виключно щодо відбудови неможливо, проте вони входять до загальної суми.
При цьому 78% закупівель на будівництво та відновлення відбувається лише з одним учасником, свідчать дані у Prozorro за перші три квартали 2025 року. У 2023 та 2024 роках цей показник становив 75% та 77% відповідно. Тобто усі три роки переважають закупівлі з одним учасником, при цьому рівень конкурентності закупівель поступово погіршується.
"Якби на тендерах було багато учасників, Україна могла би заощаджувати значні кошти та спрямовувати їх на будівництво додаткових об’єктів. Адже саме висока конкуренція призводить до зменшення ціни", – зазначила Колесніченко.
Наприклад, на тендері з розробки проектної документації для ремонту автомобільної дороги, який цьогоріч проводила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, вартість знизилась на 70%, адже на цей тендер прийшло 17 учасників, додала експертка.
За підрахунками авторів дослідження, загалом в Україні за три роки відновлено 46% пошкоджених медичних та 28% освітніх закладів, спрямовано більше $1 млрд на компенсацію за руйнування житла. Однак це значно менше, ніж оцінки коштів, потрібних на відновлення згідно з RDNA4 ($193 млрд на відновлення житла, освіти, медицини, соціальної та муніципальної інфраструктури).
Третій рік поспіль в Києві та Київській області обсяги будівельних закупівель найбільші, проте, у цьому регіоні ці закупівлі дуже рідко є саме відбудовою. Водночас Дніпропетровська, Харківська та Одеська області, які також зазнають дуже багато руйнувань з боку агресора, є серед лідерів закупівель на будівництво.
Як повідомлялося, згідно зі звітом Світового банку про оцінку збитків і потреб (RDNA4), що виникли внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, потреби на відновлення України протягом наступного десятиліття оцінюються у $524 млрд. За рік ця сума зросла на $38 млрд.
Это не классическое отмывание денег, а коррупционно-хозяйственная схема хищения - но с элементами, которые могут быть частью отмывания.
Разница между «отмыванием денег» и «хищением»: Критерий Хищение/Завышение стоимости Отмывание денег Суть Незаконное присвоение средств (например, бюджета) через фиктивные закупки, завышенные цены, подставные фирмы. Легализация уже похищенных денег через перевод в законный оборот. Этап Это первая стадия преступления - получение «грязных» денег. Это вторая стадия - превращение «грязных» денег в «чистые». Примеры Завысили смету на стройке, купили дешевле, разницу положили в карман. Деньги от стройки перевели на фирму-однодневку, потом выдали «займом», купили недвижимость, оформили на родственников. По закону (Украина, аналогично в других странах):
Завышение стоимости, фиктивные закупки, откаты, «освоение бюджета» - это:
Ст. 191 УКУ - Присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Иногда - ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением).
Отмывание денег (легализация) - ст. 209 УКУ, применяется если:
после получения этих средств, преступник пытается ввести их в законный оборот (например, покупает недвижимость, вкладывает в бизнес, оформляет через подставных лиц).
Пример связки:
Завысили цену на бетон → 1 млн грн «сэкономили».
Провели через фирму-посредника → перевели на счёт жены/брата.
На эти деньги купили авто или квартиру.
→ Вот теперь это уже отмывание доходов, полученных преступным путём.
Итого:
Завышение цен и «распил» - экономическое хищение / коррупция.
Если потом эти деньги «обелили» - отмывание.
Чаще всего оба этапа связаны и квалифицируются вместе.