Український виробник систем безпеки Ajax відкрив ще один завод за кордоном. Цього разу – у В’єтнамі

Виробник охоронних систем Ajax Systems відкрив вже другий завод за межами України – нове підприємство почало працювати у столиці В’єтнаму місті Ханой.

На заводі площею 8300 кв. м створять 1000 робочих місць, тут вироблятимуть усі лінійки пристроїв Ajax, повідомили у пресслужбі компанії.

"Ми свідомо обрали В’єтнам, адже країна має сприятливі умови для ведення виробничого бізнесу, кваліфікованих фахівців, розвинені індустріальні парки, широку мережу постачальників", – пояснив засновник і голова наглядової ради Ajax Systems Олександр Конотопський.

Як повідомлялося, до початку повномасштабного вторгнення Ajax Systems мала два виробничих підприємства в Україні, навесні 2022 року вони були релоковані у західний регіон України.

У жовтні того ж року компанія відкрила свій перший завод за межами України – в Туреччині, де мали виробляти половину продукції. На першому етапі компанія планувала найняти щонайменше 400 осіб для роботи на своєму турецькому підприємстві та випускати щонайменше 150 тис. пристроїв на місяць.

У лютому 2024 року компанія Ajax Systems оголосила про запуск нового передсерійного виробництва в Києві, його команда мала складатися з 220 працівників, які б збирали від 50 до 70 тис. пристроїв на місяць на першому етапі.

Наразі Ajax Systems позиціонує себе як міжнародну технологічну компанію з виробничими майданчиками в Україні та Туреччині. Розробка продуктів відбувається у трьох R&D центрах: Києві, Львові та Вінниці.

Компанія пропонує комплексні рішення для захисту житлових і комерційних об'єктів різного масштабу. Нині портфоліо Ajax налічує 180 пристроїв для захисту від вторгнення, відеоспостереження, пожежної безпеки та комфорту й автоматизації, які мають понад 4 мільйони кінцевих користувачів.