Ще один великий НПЗ у Китаї відмовився від російської нафти через санкції, – Reuters

Китайський нафтопереробний завод Yanchang Petroleum, один з найбільших у внутрішньому Китаї, відмовився від російської нафти у своєму останньому тендері на постачання сировини з грудня до середини лютого.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох поінформованих трейдерів.

Yanchang Petroleum розташований у північній провінції Шеньсі, що не має виходу до моря. Цей нафтопереробний завод був постійним покупцем російської нафти далекосхідних сортів і зазвичай замовляв одну партію на місяць, уточнив один із співрозмовників агентства.

Yanchang може переробляти 348 000 барелів сирої нафти на день і є одним з найбільших нафтопереробних заводів у внутрішньому Китаї. Він має річну квоту на імпорт 3,6 мільйона тонн або 26 мільйонів барелів нафти. Зазвичай підприємство отримує імпортовану сиру нафту з порту Тяньцзінь, поблизу Пекіна, звідки нафта доставляється йому залізницею.

Як повідомлялося, після запровадження санкцій США проти найбільших російських нафтових компаній минулого місяця державні нафтові компанії Китаю та деякі індійські нафтопереробні заводи почали уникати купівлі російської нафти через побоювання щодо порушення вторинних санкцій.

Зокрема, китайські державні нафтові компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil утримаються від торгівлі російською нафтою, принаймні в короткостроковій перспективі, повідомляли джерела Reuters.

Китай імпортує приблизно 1,4 млн барелів російської нафти на день морем, втім більшу частину купують незалежні нафтопереробні заводи, включно з невеликими операторами. Ще приблизно 900 тис. барелів російської нафти на добу Китай отримує трубопроводом, увесь цей обсяг купує PetroChina.

Нагадаємо, у жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.