Гривня знову знижується: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу
Гривня знову знижується щодо американського долара після незначного зміцнення на початку робочого тижня.
За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 12 листопада, на рівні 42,0139 грн/$, порівняно із 41,9559 грн/$ у вівторок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 6 копійок – до 48,6101 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Війна - Гнида виконав
2. Хаос - виконав
3. Долар по 45 - потужно виконує
бонусами - сотні тисяч загиблих, інвалідів, мільйони біженців, знищені міста та села .. втрачені території.