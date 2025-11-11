Українська компанія TAF Industries презентувала нові й оновлені системи РЕБ. ФОТОрепортаж

Мілтех-компанія TAF Industries презентувала в польових умовах нові й оновлені системи РЕБ "Квазар" та TL Spectrum, засіб виявлення по аналоговому відео каналу та платформу для віддаленого керування систем радіоелектронної боротьби.

Фахівці продемонстрували ефективність подавлення сигналу FPV-дронів на різних частотах у двох модифікаціях – на позиції та авто, повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, РЕБ "Квазар 3М" – це оновлена система з трьома комплектуваннями модулів: малий блок подавлення, на 3-5 діапазонів, середній – на 6-7-8 та великий – на 9-10. Вироби кодифіковані Міністерством оборони України в діапазоні від 120 до 5850 МГц. Понад 500 кодифікованих комплексів "Квазар" вже працюють на фронті.

"Система забезпечує надійний захист навіть під впливом просунутих систем зв’язку ворога з високим коефіцієнтом посилення сигналу", – наголошують в TAF Industries.

Також продемонстрували інтеграцію нової системи РЕБ ближньої дії "Квазар А". Виріб розроблений для захисту бронетехніки та автомобілів від мультикоптерних БПЛА та дронів-камікадзе.

"Буквально за місяць плануємо продемонструвати, як на легковій машині можна одночасно використати 10 діапазонів. Це важливо та стало можливо тільки з урахуванням нового дизайну антен і блоку. В основі наступної нашої розробки, яку ми також будемо демонструвати, DDS – цифровий подавлювач, і він вже буде використовуватися для розумного спрямованого подавлення", – поділився керівник напрямку РЕБ TAF Industries Максим Тефтул.

Також компанія презентувала портативний аналізатор спектру TL Spectrum – РЕБ-тестер для швидкої перевірки працездатності модулів.

"За допомогою TL Spectrum, ми з командою TAF Industries, хочемо змінити підхід до виявлення роботи РЕБ. Багато є історій, коли, хлопці кажуть, що вони перехрестилися і поїхали, РЕБ наче жужить і все. І на цьому більше перевірки РЕБів немає. Тому ми випускаємо зараз у масове виробництво TL Spectrum в двох модифікаціях на частоти від 360 до 2700 МГц", – каже Максим Тефтул.

TL Spectrum дає можливість за кілька секунд побачити чи повністю працює РЕБ на весь діапазон, чи якийсь модуль вийшов з ладу.

Ще одне рішення – засіб детекції по аналоговому відео каналу з широким діапазоном роботи.

"Рішення від TAF Industries працює в діапазоні від 500 до 6000 МГц, повністю проганяє всі канали за 10 секунд. Відповідно, якщо будуть додані якісь канали у цьому спектрі, ви будете проінформовані та матимете час відреагувати на загрозу. Так, це рішення не кишенькове і технічно потребує підключення до Starlink, але воно закриває потребу військових", – наголошує представник компанії.

Наразі TAF Industries співпрацює у напрямку детекції з Головним управлінням радіоелектронної та кіберборотьби Генерального штабу ЗС України.

"Розробляємо рішення, що дозволить через платформу компанії, просто сидячи у штабі, ввімкнути засіб РЕБ чи групу систем РЕБ віддалено, відповідно від частоти, яку виявила РЕБ служба", – кажуть в компанії.

Платформа, про яку йдеться – панель керування системами РЕБ Квазар – TL Control. Вона дозволяє:

керувати групою систем РЕБ дистанційно з мобільного пристрою чи ПК, з підключенням до Starlink;

вмикати та вимикати окремі модулі РЕБ системи;

віддалено контролювати напругу та заряд пристрою.

Про компанію

TAF Industries – провідна military-tech компанія з розробки та виробництва оборонних технологій. З 2023 року компанія створює рішення для підвищення бойової переваги та захисту життя військових і цивільних.

Підприємство має власний R&D-центр, мережу виробничих майданчиків та команду інженерів.

Наразі TAF Industries виготовляє понад 30 продуктів, більшість з яких сертифіковані Міністерством оборони України. Серед виробів компанії: ударні дрони, розвідувальні комплекси, носії ретрансляторів, системи радіоелектронної боротьби, системи дистанційного керування та рішення з ШІ. Щомісяця виробництво FPV-дронів складає до 80 тис. на місяць, понад 100 систем РЕБ та понад 1 тис. одиниць додаткового обладнання для них.