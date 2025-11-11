Механізм обмеження постачання газу вже відпрацьовано, населення належить до останньої черги, – Міненерго. ВIДЕО

В Україні підготовані плани резервного забезпечення населених пунктів газом та обмежень його постачання.

Про заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів на брифінгу.

"Перший крок, який зроблено з 2018 року на виконання директиви про безпеку постачання – це формування резервних схем постачання природного газу, виходячи з району розподілу, у нас їх ж близько 14, виходячи з різного сценарію, різної групи ризиків, які є, аналогічно як з електроенергією", – сказав заступник міністра.

За його словами, для цього використовується планування розподілу газу за високим, середнім та низьким тиском.

"Далі групуємо за типологією населених пунктів, групуємо категорії споживачів – побутові, непобутові, промислові, споживачі, в яких є резервні типи живлення", – прокоментував Колісник.

Він додав, що також існує поділ категорій споживачів на групи у випадку локального чи загальнонаціонального рівня небезпеки.

"Як відбувається механізм? По-перше, (здійснюється – ред.) обмеження тиску в даній системі. Друге – (проводиться – ред.) локалізація наслідків, якщо є ураження якоїсь частини системи", – пояснив посадовець.

Він запевнив, що механізм взаємодії різних органів влади та компаній, що відповідають за постачання газу, вже відпрацьовано.

"На жаль, ворог протягом періоду активних бойових дій завдав вже низку таких ударів і ми маємо на практиці відпрацьовані сценарії, як втримувати, до прикладу, подачу газу на населені пункти, попри те, що є розгерметизація і ураження основного об’єкта, шляхом балансування системи. Тому маємо на практиці відпрацьовані механізми, маємо сформовані протоколи взаємодії", – розповів Колісник.

Водночас він наголосив, що населення належить до останньої черги обмежень постачання газу.

"Так, населення є останньою чергою. Але тут ми дивимось, що є населення у багатоповерхівках, є населення у малих населених пунктах. І тут виходимо із ситуації визначення окремих маршрутів. Є населений пункт, який має п'ять точок входу з (газопроводу, – ред.) високого тиску, а є населений пункт, який має одну. Ці варіанти, так звані маршрути постачання, також беруться до уваги. Але населення є гарантованим споживачем", – додав заступник міністра.

Як повідомлялося, раніше міністерка енергетики Світлана Гринчук розповідала, що уряд розробив алгоритми дій на рівні регіонів для обмеження постачання газу.

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада окупаційні російські війська вдев’яте обстріляли об'єкти газової інфраструктури, заявляли у НАК "Нафтогаз України".

країна мрій. опалення нема, світла по 14 годин зараз нема, ще й газ прикрутять.

як там зепутат якийсь казав, "купіть заміський будинок, щоб пережити це не в місті."
11.11.2025 18:02 Відповісти
І собаку продати радив один остолоп з тієї ж когорти.
11.11.2025 19:23 Відповісти
Газ це не електрика. Завоздушать систему в будинках буде горе...
11.11.2025 18:10 Відповісти
не хотів народ жити при порошенку...перебрали, бо хоче мерзнути і помирати
12.11.2025 06:55 Відповісти
взагаліто зараз війна, добре хоч є куди світло постачати...прийдуть свинособаки не те що хату *********** вони бистро тебе мобілізують десь Варшаву звільняти
12.11.2025 09:31 Відповісти
якщо прийдуть свинособаки, то я до міндіча поїду, можна?
12.11.2025 10:37 Відповісти
Ще могжна поїхати до вілли Найвеличнішого в Італію чи в його маєток в Британії ... невже Сонцесяйний відмовить пересічному біженцю ?
12.11.2025 14:56 Відповісти
Газ це не електрика. Завоздушать систему в будинках буде горе...
11.11.2025 18:10 Відповісти
Яку воду? Труби вмісто газу водою заповнюватимуть?
12.11.2025 08:38 Відповісти
ти взагалі про що? до якого дубу оті труби та вода? хтілось би знати де той чай купуєш що тебе так штирить..
12.11.2025 10:30 Відповісти
Якщо знизиться тиск то автоматика котлів автономного опалення буде відключати газ.
11.11.2025 19:18 Відповісти
Немає напруги - теж відключає
12.11.2025 09:39 Відповісти
Я про вітчизняні котли які працюють без електрики.
12.11.2025 18:29 Відповісти
Микола Колісник вместе со всей сворой - пошли нах и передали систему Пороху, раз вы тупые предатели-рукожопы
12.11.2025 09:33 Відповісти
Якось текст по дебільному написаний.
12.11.2025 11:32 Відповісти
А потім ви йдете *****..
12.11.2025 21:33 Відповісти

