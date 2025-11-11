Механізм обмеження постачання газу вже відпрацьовано, населення належить до останньої черги, – Міненерго. ВIДЕО

В Україні підготовані плани резервного забезпечення населених пунктів газом та обмежень його постачання.

Про заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів на брифінгу.

"Перший крок, який зроблено з 2018 року на виконання директиви про безпеку постачання – це формування резервних схем постачання природного газу, виходячи з району розподілу, у нас їх ж близько 14, виходячи з різного сценарію, різної групи ризиків, які є, аналогічно як з електроенергією", – сказав заступник міністра.

За його словами, для цього використовується планування розподілу газу за високим, середнім та низьким тиском.

"Далі групуємо за типологією населених пунктів, групуємо категорії споживачів – побутові, непобутові, промислові, споживачі, в яких є резервні типи живлення", – прокоментував Колісник.

Він додав, що також існує поділ категорій споживачів на групи у випадку локального чи загальнонаціонального рівня небезпеки.

"Як відбувається механізм? По-перше, (здійснюється – ред.) обмеження тиску в даній системі. Друге – (проводиться – ред.) локалізація наслідків, якщо є ураження якоїсь частини системи", – пояснив посадовець.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Він запевнив, що механізм взаємодії різних органів влади та компаній, що відповідають за постачання газу, вже відпрацьовано.

"На жаль, ворог протягом періоду активних бойових дій завдав вже низку таких ударів і ми маємо на практиці відпрацьовані сценарії, як втримувати, до прикладу, подачу газу на населені пункти, попри те, що є розгерметизація і ураження основного об’єкта, шляхом балансування системи. Тому маємо на практиці відпрацьовані механізми, маємо сформовані протоколи взаємодії", – розповів Колісник.

Водночас він наголосив, що населення належить до останньої черги обмежень постачання газу.

"Так, населення є останньою чергою. Але тут ми дивимось, що є населення у багатоповерхівках, є населення у малих населених пунктах. І тут виходимо із ситуації визначення окремих маршрутів. Є населений пункт, який має п'ять точок входу з (газопроводу, – ред.) високого тиску, а є населений пункт, який має одну. Ці варіанти, так звані маршрути постачання, також беруться до уваги. Але населення є гарантованим споживачем", – додав заступник міністра.

Читайте також: "Нафтогаз" домовився про додатковий імпорт газу зі США

Як повідомлялося, раніше міністерка енергетики Світлана Гринчук розповідала, що уряд розробив алгоритми дій на рівні регіонів для обмеження постачання газу.

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада окупаційні російські війська вдев’яте обстріляли об'єкти газової інфраструктури, заявляли у НАК "Нафтогаз України".