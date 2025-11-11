Високоточне обладнання з Південної Кореї продовжує потрапляти до Росії попри санкції, – Korea JoongAng Daily

Росія продовжує отримувати з Південної Кореї високоточні верстати з числовим програмним керуванням та інші товари подвійного призначення, які підпадають під експортні обмеження ЄС і США.

Зокрема, лише у 2024-2025 роках до Росії імпортували виготовлене у Південній Кореї високоточне виробниче обладнання на суму понад $3,7 млн, повідомило південнокорейське видання Korea JoongAng Daily, підтвердивши дані дослідження Ради економічної безпеки України (ESCU).

Крім того, продукцію щонайменше трьох південнокорейських виробників високоточного обладнання демонстрували на щорічній виставці "Металлообработка-2025" у Москві. Це свідчить про ризик того, що ці технології можуть використовувати в оборонній промисловості Росії.

"Проблема не лише в таємних поставках. Нас турбує, що продукція південнокорейських брендів, фактично заборонених до постачання в Росію [з 2022 року], тепер відкрито рекламується й просувається в Москві", – зазначає директорка з аналізу та розслідувань Ради економічної безпеки України Олена Юрченко.

Останній аналіз митних даних показує, що постачання південнокорейського обладнання до РФ відбувались через складні транзитні ланцюги, які включали Китай, Туреччину, Індію, Узбекистан, Литву та Таїланд. За попередньою оцінкою, до РФ могли потрапити:

різьбонарізні, свердлильні та фрезерні інструменти виробництва південнокорейської компанії, що належить холдингу Berkshire Hathaway (вартістю $2,19 млн);

ріжуче обладнання і комплектуючі від компаній-посередників (вартістю $1,31 млн);

горизонтальні токарні верстати (вартістю $211 000) від компанії, акції якої котируються на біржі Kosdaq.

Дві з трьох південнокорейських компаній не відповіли на запит видання Korea JoongAng Daily про те, як виготовлене ними обладнання потрапило до Росії. Керівник ще однієї з компаній заперечив будь-яку пряму участь у московському ярмарку.

"Ми припинили всі продажі до Росії на початку 2024 року та сказали нашому російському дилеру не використовувати наш логотип і не демонструвати наші машини", – сказав представник корейської компанії, який попросив не називати його.

Він запевнив, що компанія розірвала зв’язки з підозрілими посередниками та посилює внутрішні процедури, щоб запобігти таким порушенням у майбутньому.

Високоточні ріжучі інструменти необхідні для обробки сплавів, які використовуються у виробництві артилерійських стволів, корпусів ракет і безпілотників. Верстати з числовим програмним управлінням дозволяють виготовляти деталі із мікронною точністю, зокрема для корпусів двигунів, валів, сопел і кріплень, що є критично важливим для авіаційного та ракетного виробництва.

Південна Корея з 2022 року приєдналася до режимів експортного контролю, запровадженими США та іншими країнами "Великої сімки" щодо Росії.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, влітку прокуратура Мюнхена (Німеччина) провела обшуки в машинобудівній компанії Spinner. За даними німецьких правоохоронців, компанія в обхід санкцій поставила до Росію понад 20 високоточних верстатів загальною вартістю близько 5,5 млн євро.

В травні 2025 року Рада економічної безпеки з’ясувала, що верстати південнокорейської компанії DN Solutions потрапили до Росії через китайських посередників, а частина обладнання була встановлена на підприємствах оборонного сектору.

Раніше організація виявила, що до Росії у 2024–2025 роках постачалося італійське обладнання на понад $2,3 млн від компаній FPT Industrie, HELVI та HARDITALIA, що також були представлені на виставці "Металообробка-2025" у Москві.