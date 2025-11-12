На базі вишів створюватимуть дослідницькі центри оборонного напряму, – Міносвіти

Міністерство освіти і науки анонсувало створення Дослідницьких центрів оборонного напряму для розвитку технологій (CoRE: Defence) на базі вишів.

"Найближчим часом, десь в грудні, ми плануємо конкурс концепцій, будуть відібрані топ-6 університетів, при них будуть створюватися центри з найсучаснішим обладнанням, з новими просторами, і головне – з нормальними заробітними платами для топфахівців, які будуть там працювати", – сказав заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов на заході, присвяченому Всесвітньому дню науки у середу в Києві, цитує Інтерфакс-Україна.

Дослідження будуть здійснюватися за шістьма напрямами:

  • системи направленої енергії;
  • космічні технології;
  • звʼязок і навігація;
  • автономні роботизовані системи;
  • напівпровідники;
  • радіолокація.

БізнесЦензор раніше писав, що Україна потерпає від браку кадрів. Нестача фахівців відчувається всюди – як на фронті, так і в тилу. Насамперед страждають від цього підприємства оборонного комплексу. Потрібні спеціалісти або вже працюють, або мобілізовані, або виїхали за кордон. Утім, проблема комплексна і з’явилася вона не вчора. Велика війна просто возвела її в абсолют. Детальніше читайте в статті "Нестача фахівців б’є по обороноздатності країни. Що робити?".

І запроваджено міжгалактичну шахову лігу.
Зєлєні довбні.
Якщо чогось нема, треба гучно про це набздіти. Може, за запахом і не помітять відсутності.
12.11.2025 13:44 Відповісти
Щоб дослідити треба відслужити.
12.11.2025 15:19 Відповісти
Идея правильная. Во всём мире университеты - источники инноваций...
12.11.2025 16:30 Відповісти

