На базі вишів створюватимуть дослідницькі центри оборонного напряму, – Міносвіти

Міністерство освіти і науки анонсувало створення Дослідницьких центрів оборонного напряму для розвитку технологій (CoRE: Defence) на базі вишів.

"Найближчим часом, десь в грудні, ми плануємо конкурс концепцій, будуть відібрані топ-6 університетів, при них будуть створюватися центри з найсучаснішим обладнанням, з новими просторами, і головне – з нормальними заробітними платами для топфахівців, які будуть там працювати", – сказав заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов на заході, присвяченому Всесвітньому дню науки у середу в Києві, цитує Інтерфакс-Україна.

Дослідження будуть здійснюватися за шістьма напрямами:

системи направленої енергії;

космічні технології;

звʼязок і навігація;

автономні роботизовані системи;

напівпровідники;

радіолокація.

