Російський "Лукойл" може втратити активи вартістю 14 мільярдів євро через санкції США, – FT

Найбільша приватна російська нафтова компанія "Лукойл" може втратити закордонні активи вартістю близько 14 мільярдів євро через рішення уряду США заблокувати угоду з їх продажу трейдеру Gunvor.

Така оцінка відображає мінімальну вартість закордонних активів "Лукойлу", розраховану на основі документів його міжнародного підрозділу в Австрії та "дочок" у Нідерландах, пише Financial Times.

Втрата цих активів стане потужним ударом для компанії, яка перебуває під західними санкціями з першого року повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас нові американські санкції не зачіпають міноритарні частки "Лукойлу" за кордоном, які оцінюються у близько 6 млрд євро.

Хоча санкції США вдарили і по приватному "Лукойлу", і по державній "Роснєфті", для "Лукойлу" наслідки будуть важчими: зарубіжні активи становлять значну частку його загального портфеля, зазначає видання.

Як повідомлялося, минулого тижня Мінфін США відмовився видати Gunvor ліцензію на придбання іноземних активів російського "Лукойлу" доки Росія не припинить війну в Україні, назвавши компанію-претендента "маріонеткою Кремля". Тим часом уряди низки країн вже готуються націоналізувати або взяти в управління активи компанії, щоб уникнути їх зупинки.

Поки що "Лукойл", який вважають близьким до Володимира Путіна, має час до 21 листопада щоб продати або списати свій міжнародний бізнес, який компанія будувала десятиліттями, зазначає FT.

Джерело видання на російському нафтовому ринку припускає, що "Лукойл" може спробувати знайти інших покупців серед компаній, що вже цікавилися його закордонними активами.

"Деякі з перших учасників торгів, яким відмовили на користь Gunvor, можуть спробувати ще раз... Але власники "Лукойлу" вже готуються до можливості того, що їхні активи можуть просто забрати", – констатує співрозмовник.

До того ж блокування угоди з Gunvor ставить під питання майбутнє "Лукойлу" у самій Росії. Після завершення міжнародної експансії компанія має обмежені можливості зростання на внутрішньому ринку, де домінують "Роснєфть" під керівництвом давнього товариша Путіна Ігоря Сєчіна і державна "Газпром нєфть".

"Вдома все віддали "Роснєфті" і "Газпром нєфті", а за кордон вийти більше неможливо. У бізнесу "Лукойлу" немає майбутнього. Це компанія з підрізаними крилами", – заявив колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

За даними FT, на цьому тлі знову почали ширитися чутки про можливе поглинання "Лукойлу" "Роснєфтью". За даними джерел видання, у минулому Путін блокував спроби керівника "Роснєфті" Ігоря Сєчіна захопити бізнес конкурента. Ознак зараз у "Роснєфті" може з’явитися такий шанс, вважають деякі інсайдери.

Колишній співробітник "Роснєфті" розповів FT, що Сєчін ніколи не полишав ідеї поглинання "Лукойлу" й регулярно пропонує керівництву нові варіанти угод, які поки що не реалізовані.

Що відомо про продаж активів "Лукойл"?

Як повідомлялося, 23 жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні".

Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Одразу після цього "Лукойл" оголосив про продаж своїх міжнародних активів трейдеру Gunvor Group. Однак для завершення угоди ще потрібно було отримати схвалення Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, але американський уряд відмовився його надати.

Зауважимо, що міжнародний нафтотрейдер Gunvor історично має зв’язки з Росією і був створений завдяки торгівлі російською нафтою.