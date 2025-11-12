Санкції працюють: Росія змушена збільшити знижки на свою нафту до максимуму від початку року

Знижки на російську нафту сорту Urals у портах на Балтійському та Чорному морях досягли $20 за барель.

Востаннє знижки на нафту з РФ у балтійських портах перевищували $15 за барель на початку цього року, пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерела.

За даними видання, до 10 листопада дисконт на російську нафту сорту Urals, порівняно з Brent, у порту Приморськ на базисі FOB зріс до $19,4 за барель, у порту Новоросійськ – до $19,4 за барель. Для порівняння, на початку листопада розмір знижок становив $13-14 за барель, до введення санкцій США проти "Лукойлу" та "Роснєфті" 22 жовтня – $11-12 за барель.

Співрозмовники видання пов'язують збільшення дисконтів з новими санкціями США проти російських нафтових гігантів "Лукойл" і "Роснєфть", що вимагає пошуку нових схем торгівлі.

За даними російського Центру цінових індексів (ЦЦІ), за підсумками минулого тижня середня ціна Urals FOB знизилася до $50,3 за барель, а вартість ESPO залишилася на рівні $60 за барель. Водночас у ЦЦІ визнають, що цього тижня учасники ринку повідомляють про розширення дисконтів Urals до $16-18 за барель.

Максимальних значень дисконт Urals до Brent сягав у другому кварталі 2022 року – $31,9 за барель і в першому кварталі 2023 року – $30 барель, свідчать підрахунки експерта з енергетики Кирила Родіонова на основі даних Argus та ОПЕК.

Він зазначає, що в першому випадку ринок перебував під впливом геополітичного шоку після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, а в другому випадку на це вплинуло ембарго ЄС на постачання сировини з РФ морем. Тому російські експерти вважають, що після першого шоку і винайдення нових схем обходу санкцій з часом дисконт зменшиться.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, після запровадження санкцій США проти найбільших російських нафтових компаній минулого місяця державні нафтові компанії Китаю та деякі індійські нафтопереробні заводи почали уникати купівлі російської нафти через побоювання щодо порушення вторинних санкцій.

Зокрема, китайські державні нафтові компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil утримаються від торгівлі російською нафтою, принаймні в короткостроковій перспективі, повідомляли джерела Reuters.

Китай імпортує приблизно 1,4 млн барелів російської нафти на день морем, втім більшу частину купують незалежні нафтопереробні заводи, включно з невеликими операторами. Ще приблизно 900 тис. барелів російської нафти на добу Китай отримує трубопроводом, увесь цей обсяг купує PetroChina.

Нагадаємо, у жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.