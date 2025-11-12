Без світла залишаються більше половини мешканців у більшості регіонів, – Міненерго

Станом на 14:30 у переважній більшості областей застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії обсягом три із половиною черги. Таким чином, більше половини мешканців водночас перебувають без світла.

Також діють обмеження споживання для промисловості та бізнесу, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру не припиняються. Протягом минулої доби ворог знову завдав ударів дронами по енергооб’єктах у кількох областях, що спричинило пошкодження обладнання та тимчасові знеструмлення", – зазначається у повідомленні.

У Міненерго запевнили, що більшість споживачів уже заживлена. Однак через наслідки попередніх атак без електропостачання залишаються споживачі на Одещині (понад 12 тисяч абонентів), Дніпропетровщині (8600) та Запоріжжі (близько 6500). Складною залишається ситуація у прифронтових і прикордонних регіонах, додали у міністерстві.

Як повідомлялося, "Укренерго" попереджало, що 12 листопада у більшості регіонів графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть протягом всієї доби обсягом від 2 до 4 черг.

Українців розводять як лохів,хоча після виборів 2019 це не дивує,терпіть терпіли і надалі,ви заслуговуєте на тей *******. відбувається в Україні останні 6 років.
12.11.2025 16:47 Відповісти
Що дивно, бо одні АЕС навіть в довоєнні часи забезпечували 50-60% всієї генерації електроенергії.
12.11.2025 17:41 Відповісти

