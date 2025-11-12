Ахметов купив перший бізнес-актив на Закарпатті, – Forbes

Компанія "МР Інвест", що належить Рінату Ахметову спільно з власником Golden Tile Валентином Шеветовським, придбала родовище глини на Закарпатті.

Це перший бізнес-актив Ахметова у цьому регіоні, звернула увагу українська редакція Forbes.

Зокрема, на початку листопада компанія "МР Інвест" перемогла у відкритих торгах Держгеонадр на отримання спеціального дозволу на видобуток глини на Ірлявській ділянці на Закарпатті, запропонувавши сплатити за неї 10 млн грн. Наразі очікується підписання договору з переможцем аукціону, свідчать дані у системі "Prozorro.Продажі".

Ірлявська ділянка з покладами глини розташована на відстані 0,8 км на північ від с. Чабанівка Ужгородського району Закарпатської області. На аукціон було виставлено дозвіл на геологічне вивчення корисних копалин з подальшим видобуванням корисних на 10 років.

За даними у системі YouControl, ТОВ "МР Інвест" засноване у травні 2023 року. Бенефіціаром компанії вказаний Рінат Ахметов (75,5%), який володіє цією часткою через іншу свою компанію – ТОВ "ЮМДЖи Інвест". Решта 24,5% належить ТОВ "Террагрес" Валентина Шеветовського – засновника виробника й експортера керамічної плитки та керамограніту Golden Tile.

ТОВ "ЮМДЖі Інвест" входить до складу Vesco Group, яка спеціалізується на видобутку вогнетривких глин в Україні, Італії та Сербії.

Як повідомлялося, у липні 2024 року інша компанія з групи Vesco – "Юмджи Каолін" – перемогла в аукціоні Держгеонадр із продажу п'ятирічного спеціального дозволу на користування надрами каолінового родовища в Житомирській області.