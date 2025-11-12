Останній великий американський банк остаточно пішов з Росії

Американський Сitibank, який колись входив до двадцятки найбільших за розміром активів на російському ринку, остаточно йде з Росії.

Новим власником дочірнього банку американської групи у Росії – "Сітібанку" – стане місцева фінансова група "Ренесанс Капітал", дозвіл для завершення угоди у середу надав російський диктатор Путін, повідомляє The Moscow Times.

Сума угоди у документі не розкривається.

Як повідомлялося, Citigroup планувала продаж роздрібного бізнесу у Росії ще на початку 2021 року, а після вторгнення в Україну фактично почала його поступово згортати. З початку 2022 року портфель кредитів російського "Сітібанку" зменшився на 98%, обсяг вкладів фізосіб і коштів на корпоративних рахунках – у 90-150 разів.

Торік банк зупинив обслуговування дебетових карток і операції через російську "Систему швидких платежів", а також перекази, зняття готівки через термінали. У листопаді 2024 року Citibank закрив останнє відділення для роздрібних клієнтів в Москві. А з 1 листопада цього року банк припинив нарахування відсотків, а також підтримку всіх заощаджувальних і накопичувальних рахунків у РФ.

Citi був одним із перших міжнародних банків, що вийшли на російський ринок. Група відкрила своє представництво в Москві в 1992 році, через рік отримала ліцензію для ведення банківської діяльності в Росії. Із 1998 року американська група також має дочірній "Сітібанк" в Україні.

Після початку війни більшість західних банків заявили про вихід з російського ринку, але продати свій бізнес у РФ змогли лише окремі гравці, зокрема Societe Generale, ING і Goldman Sachs. Продаж російського активу Raiffeisen блокує Кремль, прагнучи зберегти "фінансові мости" з ЄС.

Однак європейські банки у РФ також поступово згротають діяльність: Raiffeisen у серпні минулого року обмежив міжнародні перекази для більшості клієнтів, UniCredit 1 жовтня оголосив про припинення прийому нових корпоративних клієнтів і підвищення тарифів у 8-10 разів. Обидва перебувають під тиском ЄЦБ щодо швидкого згортання операцій у РФ.

Пішов, але недалеко...
12.11.2025 19:40 Відповісти
Великий пішов
Маленький залишився - його не видно!
Це як анекдот про мамонтів:
"......, а клопи не вимерзли! Бо маленькі"!
12.11.2025 19:39 Відповісти
Зрадойоби завжди бачать чорну кішку у темній кімнаті
Навіть якщо її там нема
12.11.2025 20:45 Відповісти
Чорну кішку в темній кімнаті добре видно в ОНБ
(ОНБ - окуляри нічного бачення)
12.11.2025 20:47 Відповісти
Алегрорії ботів не вчать . Сумно за тебе , дурноверхого
17.11.2025 19:46 Відповісти
Торгівля товарами та послугами між США та Росією в 2024 році оцінюється приблизно в 5,2 мільярда доларів, що на 25,8% (1,8 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році.

Загальний товарообіг США з Росією (експорт плюс імпорт) у 2024 році становив приблизно 3,5 мільярда доларів. Експорт товарів зі США до Росії у 2024 році склав 528,3 мільйона доларів, що на 11,8% (70,5 мільйона доларів) менше, ніж у 2023 році. Імпорт товарів із Росії до США у 2024 році становив 3,0 мільярда доларів, що на 34,2% (1,6 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році.
12.11.2025 20:00 Відповісти
США і досі купують не лише уран і добрива в РФ.
Потрібен банк для розрахунків.
12.11.2025 20:01 Відповісти
а могли би ще років п'ять протриматись. А там би і війна закінчилась би. Але це не точно. Можливо прийшлось ще років п'ять-сім протриматись.
12.11.2025 20:02 Відповісти
ой, чи не занадто поквапились?
12.11.2025 20:34 Відповісти
На 4у році війни. Мабудь санкції спрацювали!?
12.11.2025 21:14 Відповісти

