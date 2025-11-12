Президент Болгарії наклав вето на закон, який дозволяв взяти під контроль НПЗ російського "Лукойлу"

Президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на поправки до законодавства, які б дозволили болгарському уряду взяти під контроль нафтопереробний завод, що належить російській компанії "Лукойл", у Бургасі і продати його, щоб захистити підприємство від американських санкцій.

Як повідомляє The Moscow Times, Радєв повернув документ до парламенту для подальшого обговорення, зазначивши, що ці поправки не забезпечують захист від можливих фінансових претензій до держави, порушують конституцію та створюють ризики для державного бюджету.

Однак у Болгарії президент має обмежені повноваження, і парламент може подолати його вето.

Раніше повідомлялося, що Болгарія розробляє зміни до законодавства, які дозволять їй взяти під контроль нафтопереробний завод у Бургасі, який належить підсанкційному російському нафтовому гіганту "Лукойл", та продати його новому власнику, щоб захистити завод від санкцій США.

Що відбувається з російським "Лукойлом"

Раніше стало відомо, що російська нафтова компанія "Лукойл", яка потрапила під блокуючі санкції США, має проблеми з роботою своїх зарубіжних структур.

Як повідомлялося, 23 жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні".

Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Одразу після цього "Лукойл" оголосив про продаж своїх міжнародних активів трейдеру Gunvor Group. Однак для завершення угоди ще потрібно отримати схвалення Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США та інші необхідні дозволи.

Міжнародний нафтотрейдер Gunvor історично має зв’язки з Росією і був створений завдяки торгівлі російською нафтою. Один із співзасновників компанії – давній соратник російського диктатора Путіна Геннадій Тимченко – потрапив під санкції США ще у 2014 році, тоді він передав свою частку іншому співзасновнику – Торбйорну Торнквісту, який очолює компанію.

Lukoil International GmbH зі штаб-квартирою у Відні керує понад сотнею дочірніх структур у близько 50 країнах і включає трейдингову Litasco з офісами у Женеві та Дубаї. Закордонні видобувні активи "Лукойлу" зосереджені у Казахстані, Узбекистані, Азербайджані, Єгипті, ОАЕ та країнах Африки і забезпечують близько 5% сукупного видобутку. Серед ключових активів – частка 75% у родовищі West Qurna-2 в Іраку.