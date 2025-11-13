Внаслідок російських атак знеструмлені споживачі у двох областях, – "Укренерго"

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях, також були атаковані енергооб’єкти на Одещині.

Через наслідки попередніх масованих атак у більшості регіонів України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

В компанії уточнили, що максимальний обсягом обмежень очікується у вечірні години.

Крім того, у всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, також діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

В "Укренерго" додали, що споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні вранці оно було на тому ж рівні, що і минулого дня.

Як повідомлялося, раніше в "Укренерго" пояснили, чому збільшення імпорту електроенергії не дозволить уникнути відключень у більшості регіонів.