Внаслідок російських атак знеструмлені споживачі у двох областях, – "Укренерго"
Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях, також були атаковані енергооб’єкти на Одещині.
Через наслідки попередніх масованих атак у більшості регіонів України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".
В компанії уточнили, що максимальний обсягом обмежень очікується у вечірні години.
Крім того, у всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, також діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
В "Укренерго" додали, що споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні вранці оно було на тому ж рівні, що і минулого дня.
Як повідомлялося, раніше в "Укренерго" пояснили, чому збільшення імпорту електроенергії не дозволить уникнути відключень у більшості регіонів.
