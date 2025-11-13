Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Бюджет для потреб ЗСУ
838 4

Україна отримала майже 6 мільярдів євро від Євросоюзу. Кошти вперше спрямують на фінансування ЗСУ

бойові,виплати,грошове,забезпечення

Україна отримала 5,9 мільярда євро фінансової допомоги від Європейського союзу.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Вона уточнила, що 4,1 млрд євро надійшли у межах механізму ERA Loans. Свириденко зауважила, що це останній транш допомоги від ЄС у рамках цієї програми.

Крім того, Україна отримала кредит на 1,8 млрд євро у межах програми європейської допомоги Ukraine Facility.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, у жовтні Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення видатків сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн. 

Покривати додаткові видатки планують із кількох джерел. Зокрема, 294,3 млрд грн (6 млрд євро) – за кошти міжнародної допомоги, на це вперше спрямують 6 млрд євро кредиту за програмою ERA loans, який має погашатися за рахунок доходів від використання заморожених активів РФ. 

Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа пояснювала, що  в іншому випадку могла виникнути затримка з виплатою грошового забезпечення для військовослужбовців з 1 листопада.

Автор: 

держбюджет (1727) держборг (1152) кредит (3544) Євросоюз (5610)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От сволоти! А чому не через наш найкращий в світі Кабмін?
показати весь коментар
13.11.2025 12:03 Відповісти
Ай-яй-яй ! І чого так пізно гроші дали ? Бо Міндіч та Цукермани вже не в Україні , а так могли б гарно розпиляти ці мільярди.
Але, мабуть , Сонцесяйний та Єрмак їнших "міндічей" призначать на розпил ... іх в ЗЕляндії ще повно !
показати весь коментар
13.11.2025 12:58 Відповісти
Аууу, Міндіч, Тенор, Рьошик - ви де?! Свіжий бабулєс приїхав!
показати весь коментар
13.11.2025 15:03 Відповісти
якби не надійшли- то не виплатили б військовим (Підласа- *****) , а собі не було б затримки, потвори
показати весь коментар
13.11.2025 16:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 