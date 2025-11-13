Україна отримала майже 6 мільярдів євро від Євросоюзу. Кошти вперше спрямують на фінансування ЗСУ

Україна отримала 5,9 мільярда євро фінансової допомоги від Європейського союзу.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Вона уточнила, що 4,1 млрд євро надійшли у межах механізму ERA Loans. Свириденко зауважила, що це останній транш допомоги від ЄС у рамках цієї програми.

Крім того, Україна отримала кредит на 1,8 млрд євро у межах програми європейської допомоги Ukraine Facility.

Як повідомлялося, у жовтні Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення видатків сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн.

Покривати додаткові видатки планують із кількох джерел. Зокрема, 294,3 млрд грн (6 млрд євро) – за кошти міжнародної допомоги, на це вперше спрямують 6 млрд євро кредиту за програмою ERA loans, який має погашатися за рахунок доходів від використання заморожених активів РФ.

Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа пояснювала, що в іншому випадку могла виникнути затримка з виплатою грошового забезпечення для військовослужбовців з 1 листопада.