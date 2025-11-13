Держборг за роки великої війни збільшився втричі, виплати за ним зростають, – Рахункова палата

Державний борг за роки повномасштабної війни зріс втричі, на його обслуговування і погашення витрачалася кожна п'ята гривня з держбюджету.

Про це йдеться у звіті Рахункової палати щодо управління державним боргом у 2023-2025 роках (перше півріччя), затвердженому на засіданні 11 листопада.

У звіті зазначається, що за цей період державний борг України зріс у три рази – до 7,4 трлн грн, а його співвідношення до валового внутрішнього продукту (ВВП) коливалося від 77,8% до 90,9%.

"Витрати ж на обслуговування та погашення державного боргу у зазначений період становили 3,2 трлн грн, тобто кожна п’ята гривня державного бюджету спрямовувалася на боргові зобов’язання", – підрахували у Рахунковій палаті.

Аудит встановив, що Мінфін вживав заходів для оптимізації боргового навантаження. Зокрема, здійснено відстрочення та реструктуризацію державного зовнішнього боргу у 2024 році.

Водночас аудит засвідчив неврегульованість процесу управління державним боргом. Зокрема, не були затверджені середньострокові стратегії управління боргом, а утворене ще у лютому 2020 року Боргове агентство досі не запрацювало.

Крім того, аудитом встановлено недоліки у здійсненні зовнішніх запозичень. Зокрема, не визначено засади залучення кредитів в іноземних комерційних банках та інших фінансових установах, а також не затверджено порядок обміну даними між Мінфіном і Казначейством.

За результатами проведеного аудиту Рахункова палата надала уряду низку рекомендацій.

Як повідомлялося, держборг продовжує зростати. Станом на 30 вересня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8,02 трлн грн (або $194,2 млрд). Зокрема, у вересні 2025 року він збільшився на 78,4 млрд грн (або $1,63 млрд).