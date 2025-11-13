Найбільша приватна нафтова компанія Росії втратила $10 мільярдів після нових санкцій США

Капіталізація найбільшої російської приватної нафтової компанії "Лукойл" зменшилася майже на $10 мільярдів після запровадження щодо неї санкцій США.

Акції "Лукойлу" продовжують стрімко дешевшати на Московській біржі четвертий тиждень поспіль, пише The Moscow Times.

На торгах у середу вони падали до 4900 рублів за штуку – найнижчого рівня за останні два з половиною роки.

За день котирування компанії обвалилися на 4,6%, а після запровадження санкцій 23 жовтня – на 18,6%.

У підсумку ринкова капіталізація "Лукойлу" зменшилася на 777 млрд. рублів, або $9,6 млрд.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, за оцінками Financial Times, "Лукойл" може втратити закордонні активи вартістю близько 14 мільярдів євро через рішення уряду США заблокувати угоду з їх продажу трейдеру Gunvor.

Минулого тижня Мінфін США відмовився видати Gunvor ліцензію на придбання іноземних активів російського "Лукойлу" доки Росія не припинить війну в Україні, назвавши компанію-претендента "маріонеткою Кремля". Тим часом уряди низки країн вже готуються націоналізувати або взяти в управління активи компанії, щоб уникнути їх зупинки.

Поки що "Лукойл", який вважають близьким до Володимира Путіна, має час до 21 листопада щоб продати або списати свій міжнародний бізнес. Водночас власники "Лукойлу" вже готуються до можливості того, що їхні активи можуть просто забрати, повідомляють джерела FT.

На цьому тлі знову почали ширитися чутки про можливе поглинання "Лукойлу" "Роснєфтью". За даними джерел видання, у минулому Путін блокував спроби керівника "Роснєфті" Ігоря Сєчіна захопити бізнес конкурента. Ознак зараз у "Роснєфті" може з’явитися такий шанс.