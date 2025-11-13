Середня зарплата у країнах ЄС перевищила українську майже у 7 разів

Середня заробітна плата у країнах Євросоюзу у 2024 році зросла на 5,2% і сягнула 39,8 тисячі євро.

Зокрема, середня зарплата у Польщі у 2024 році становила близько 21,25 тисячі євро, що на понад 3 тисячі євро більше, ніж роком раніше, повідомляє Польське радіо із посиланням на дані Євростату.

Загалом найвищу середню річну зарплату брутто минулого року зафіксовано в Люксембурзі (83 тисячі євро), Данії (71,6 тис. євро) та Ірландії (61,1 тис. євро).

Найнижчі середні зарплати отримували в Болгарії (15,4 тис. євро), Греції (18 тис. євро) та Угорщині (18,5 тис. євро).

Як повідомлялося, за даними Держстату, середня заробітна плата в Україні у 2024 році становила 21 473 грн або 494 євро на місяць (за середньорічним курсом НБУ). Тобто за рік вона становила 5,9 тис. євро.