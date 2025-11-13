Середня зарплата у країнах ЄС перевищила українську майже у 7 разів

Середня заробітна плата у країнах Євросоюзу у 2024 році зросла на 5,2% і сягнула 39,8 тисячі євро.

Зокрема, середня зарплата у Польщі у 2024 році становила близько 21,25 тисячі євро, що на понад 3 тисячі євро більше, ніж роком раніше, повідомляє Польське радіо із посиланням на дані Євростату.

Загалом найвищу середню річну зарплату брутто минулого року зафіксовано в Люксембурзі (83 тисячі євро), Данії (71,6 тис. євро) та Ірландії (61,1 тис. євро).

Найнижчі середні зарплати отримували в Болгарії (15,4 тис. євро), Греції (18 тис. євро) та Угорщині (18,5 тис. євро).

Як повідомлялося, за даними Держстату, середня заробітна плата в Україні у 2024 році становила 21 473 грн або 494 євро на місяць (за середньорічним курсом НБУ). Тобто за рік вона становила 5,9 тис. євро.

Топ коментарі
+10
Про цю різницю в українському уряді постійно ,,забувають,, коли згадують що потрібно піднімати ціни на комунальні послуги, на транспорт, податки. Бо, вони, мовляв, нижчі ніж у країнах ЄС,
13.11.2025 14:23 Відповісти
+9
Ми потужні! Ми незламні!
Ціни виросли в ~ 4 рази від початку шашликів
13.11.2025 14:22 Відповісти
+9
опять "середня", у тебя миллион, у меня ноль, но у обоих у нас по миллиону
13.11.2025 14:40 Відповісти
Про цю різницю в українському уряді постійно ,,забувають,, коли згадують що потрібно піднімати ціни на комунальні послуги, на транспорт, податки. Бо, вони, мовляв, нижчі ніж у країнах ЄС,
13.11.2025 14:23 Відповісти
Ну уровень зарплат в стоимости услуг играет совсем не определяющую роль. Можно не повышать, конечно, а субсидировать из бюджета, но угадайте кто наполняет бюджет?
13.11.2025 17:52 Відповісти
А пенсія, напевно в 70...
13.11.2025 14:26 Відповісти
опять "середня", у тебя миллион, у меня ноль, но у обоих у нас по миллиону
13.11.2025 14:40 Відповісти
сори - по полмиллиона
13.11.2025 15:42 Відповісти
Кожному
13.11.2025 14:44 Відповісти
Це необхідна умова і ціна жирування зажерлої влади. І так буде, доки виборець не усвідомить зв'язок цієї ×ерні зі своїм вибором.
13.11.2025 14:46 Відповісти
Та це дрібниці. Головне з вумним виразом обличчя заявляти що українські ціни і тарифи на комуналку ще не такі високі, як європейські - але повинні бути.
13.11.2025 14:52 Відповісти
все це "зелена" куйня.котра не порівнює зарплату "зелених зрадників і грабіжників " ,пенсії .всілякого роду ворогів України,котрі так чи інакше докладалися до пограбування України і її народу із аналогічними посадами в країнах ЄС І США.Ось тут місцями зарплатами українських туніядців і паразитів на шиї в українського народу ,мабуть теж в 7-10 разів перевищує середньо- європейську зарплатню.???
13.11.2025 15:12 Відповісти
Потужна зелена країна вмрій
13.11.2025 15:21 Відповісти
Зараз йде евакуація близько 2 десятків сіл Дніпропетровської обл. Обов'язково з дітьми. Їхати то особо й нікуди.
Павлік, де перевалочний центр, 8 діб без води, криють вдень і вночі.
Людям тупо нема і ні за що кудись їхати.

І коли мені говорять - а єврозарплати чи європенсії треба вміти заробити! - є готовність і велике бажання вивезти собачу ляпалку на прикордоння областей і кинути там.

Так, вони заробили.
Але їм не заплатили.

Держава, в якої немає громадян за визначенням.
Є лише раби для захисту їх накладеного та платники податків для їх корита.
Висновки очевидні
13.11.2025 15:43 Відповісти
Золотий унітаз сам себе захищати буде? Для цього і потрібні прості українці.
13.11.2025 17:14 Відповісти
"Середню зарплату" в Україні вони порахували мабуть тис. в 30?
Серед своїх знакомих я не знаю жодного хто стільки отримує, (отримують до 20 тис, близько 15) тому реальний розрив ще більше.
13.11.2025 15:48 Відповісти
тобто військові, які захищають Україну неотримують навіть середню зарплату. Бо Мінідічям невистачає
13.11.2025 16:20 Відповісти
Шо вы *** считаете?!
Средняя з/п госслужащих 53т.грн. это 1260$/мес. Это 15100$/год. Какие в 7 раз меньше?!?!?
13.11.2025 16:27 Відповісти
Ну у меня мать госслужащая. 15 тысяч грн платят, с премиями и всей этой х**ней где-то 18 тысяч выйдет.
13.11.2025 17:18 Відповісти
Я каждый раз выпадаю с того, откуда люди берут эти цифры по зарплатам. Может смотрят каких-то глав райадминистраций (и то вряд ли, там тоже меньше). А так да, среднестатистический чиновник по регионам получает как кассир в АТБ
13.11.2025 17:51 Відповісти
Ну так у них там и расходы немножко другие. Я не говорю, что уровень жизни одинаковый, но это странно сравнивать. Сравнивать надо покупательную способность
13.11.2025 17:50 Відповісти
Ми теж задніх не пасем - у нас судді і прокурори крадуть у десятки тисяч разів більше, ніж отримують їх європейські колеги.
13.11.2025 19:39 Відповісти

