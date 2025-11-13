Середня зарплата у країнах ЄС перевищила українську майже у 7 разів
Середня заробітна плата у країнах Євросоюзу у 2024 році зросла на 5,2% і сягнула 39,8 тисячі євро.
Зокрема, середня зарплата у Польщі у 2024 році становила близько 21,25 тисячі євро, що на понад 3 тисячі євро більше, ніж роком раніше, повідомляє Польське радіо із посиланням на дані Євростату.
Загалом найвищу середню річну зарплату брутто минулого року зафіксовано в Люксембурзі (83 тисячі євро), Данії (71,6 тис. євро) та Ірландії (61,1 тис. євро).
Найнижчі середні зарплати отримували в Болгарії (15,4 тис. євро), Греції (18 тис. євро) та Угорщині (18,5 тис. євро).
Як повідомлялося, за даними Держстату, середня заробітна плата в Україні у 2024 році становила 21 473 грн або 494 євро на місяць (за середньорічним курсом НБУ). Тобто за рік вона становила 5,9 тис. євро.
Ціни виросли в ~ 4 рази від початку шашликів
Павлік, де перевалочний центр, 8 діб без води, криють вдень і вночі.
Людям тупо нема і ні за що кудись їхати.
І коли мені говорять - а єврозарплати чи європенсії треба вміти заробити! - є готовність і велике бажання вивезти собачу ляпалку на прикордоння областей і кинути там.
Так, вони заробили.
Але їм не заплатили.
Держава, в якої немає громадян за визначенням.
Є лише раби для захисту їх накладеного та платники податків для їх корита.
Висновки очевидні
Серед своїх знакомих я не знаю жодного хто стільки отримує, (отримують до 20 тис, близько 15) тому реальний розрив ще більше.
Средняя з/п госслужащих 53т.грн. это 1260$/мес. Это 15100$/год. Какие в 7 раз меньше?!?!?