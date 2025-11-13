Німецький уряд домовився про зменшення виплат біженцям з України

Німецькі партії ХДС/ХСС і СДПН, які входять до складу правлячої коаліції, домовилися про реформу соціальної допомоги українським біженцям.

Домовленість передбачає, що українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть соціальну допомогу з безробіття (Bürgergeld), повідомляє Deutsche Welle із посиланням на Bild.

Натомість українці зможуть претендувати на такі ж виплати, як і біженці з інших країн, передбачені законом про допомогу шукачам притулку (Asylbewerberleistungsgesetz).

Bürgergeld передбачає виплату 563 євро на місяць на додачу до покриття витрат на житло та опалення. За законом про шукачів притулку виплати становитимуть 196 євро на особисті потреби та 245 євро на необхідні витрати (їжа, одяг) – загалом 441 євро на місяць.

Причиною таких у німецькому уряді називали постійне зростання витрат на допомогу з безробіття. Торік загальні витрати склали близько 47 млрд євро, з яких 6,6 млрд євро виплатили українцям.

Як повідомлялося, станом на кінець вересня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,3 млн біженців із України, після дозволу на виїзд чоловіків віком до 22 років їх кількість за місяць зросла на 79 тис.

Найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту зафіксовано у Німеччині (1,22 млн осіб) та Польщі (1,01 млн осіб), свідчать дані Євростату.