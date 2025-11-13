Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини біженці в Німеччині
4 455 23

Німецький уряд домовився про зменшення виплат біженцям з України

біженці,німеччина

Німецькі партії ХДС/ХСС і СДПН, які входять до складу правлячої коаліції, домовилися про реформу соціальної допомоги українським біженцям.

Домовленість передбачає, що українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть соціальну допомогу з безробіття (Bürgergeld), повідомляє Deutsche Welle із посиланням на Bild.

Натомість українці зможуть претендувати на такі ж виплати, як і біженці з інших країн, передбачені законом про допомогу шукачам притулку (Asylbewerberleistungsgesetz).

Bürgergeld передбачає виплату 563 євро на місяць на додачу до покриття витрат на житло та опалення. За законом про шукачів притулку виплати становитимуть 196 євро на особисті потреби та 245 євро на необхідні витрати (їжа, одяг) – загалом 441 євро на місяць.

Причиною таких у німецькому уряді називали постійне зростання витрат на допомогу з безробіття. Торік загальні витрати склали близько 47 млрд євро, з яких 6,6 млрд євро виплатили українцям.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, станом на кінець вересня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,3 млн біженців із України, після дозволу на виїзд чоловіків віком до 22 років їх кількість за місяць зросла на 79 тис.

Найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту зафіксовано у Німеччині (1,22 млн осіб) та Польщі (1,01 млн осіб), свідчать дані Євростату.

Автор: 

біженці (783) виплати (612) Німеччина (1946)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А тим ледарям які до першого квітня приїхали до німців не треба працювати? Можна й далі балду ганяти сидячи на шиї в німців та тих небагатьох українців які мають совість і тяжко працюють за мінімальну?
показати весь коментар
13.11.2025 15:58 Відповісти
+3
З них вже офіційно 50% працюють. Більше ніж серед сирійців за 10 років.
показати весь коментар
13.11.2025 16:11 Відповісти
+3
Українці не араби,їм би лиш мешкання на початок.А далі вони знайдуть роботу,підуть вчитись і якось проб"ються в будь якій країні.Якщо ж він тупо сяде на соціалку,і його нічого не цікавитиме окрім компаніі,будвайзера та бабів то значить то не українець.а москаль,який під українця косить...
показати весь коментар
13.11.2025 17:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А тим ледарям які до першого квітня приїхали до німців не треба працювати? Можна й далі балду ганяти сидячи на шиї в німців та тих небагатьох українців які мають совість і тяжко працюють за мінімальну?
показати весь коментар
13.11.2025 15:58 Відповісти
З них вже офіційно 50% працюють. Більше ніж серед сирійців за 10 років.
показати весь коментар
13.11.2025 16:11 Відповісти
Ну так як працюють ., то їх яким боком стосується допомога по безробіттю ?
показати весь коментар
13.11.2025 17:40 Відповісти
На мінімалку працюють без освіти та знання мови.
Зустрічне питання: чого очікувати українцям, які сплачують податки в пенсійний фонд Німеччини, оплачуючи видатки на пенсіонерів, але самі можуть очікувати лише на соціальну пенсію, бо для отримання нормальної потрібно мати 30 років німецького стажу?
показати весь коментар
13.11.2025 16:15 Відповісти
"чого очікувати українцям, які сплачують податки в пенсійний фонд Німеччини"

так вы сами ответили на этот вопрос - социальная пенсия, ее тоже кто-то должен оплачивать. в украине пенсия тоже от стажа зависит.
показати весь коментар
13.11.2025 16:22 Відповісти
тобто,німці вам ще й винні?
показати весь коментар
13.11.2025 16:24 Відповісти
"На мінімалку працюють без освіти та знання мови." .... То нехай повертаються до України та працюють за фахом там де розуміють мову (( Правда є одне але .... а ті "біженці" точно прагнуть працювати , бо ті кого я собисто знаю - цього не дуже і хочуть . І не тільки в Німеччині , дехто непогано прилаштувався у Швейцарії з березня 2022 , до останнього отримуючи зарплатню вчителя в Україні ( тільки минулого року звільнили офіційно ) , дехто до 2022 ударно в ЗСУ зарплатню отримував , а як запахло смаленим - рушив до Європи , одна держслужбовичиня нині Францію обживає , а луганський "переселенець" з будівельним бізнесом у Києві , таткові шле до столиці на перепродаж авто,набиті вживаним ширпотребом, щоб заробити по повній , а сам з Німеччини паскудить Україну " яка йому нічого не дала " (((
показати весь коментар
13.11.2025 17:52 Відповісти
Super!
Nach Hause! Nict Bier und Schnaps in Gastsctedt trinken!
In Heimat must kriegen!
показати весь коментар
13.11.2025 17:04 Відповісти
Це такий німецький фразеологізм , чи все таки : Das Vaterland muss verteidigt werden. ?
показати весь коментар
13.11.2025 17:56 Відповісти
Ja! Naturlish!! Genau!
показати весь коментар
13.11.2025 19:32 Відповісти
що за дурня? )))
показати весь коментар
13.11.2025 18:48 Відповісти
Українці не араби,їм би лиш мешкання на початок.А далі вони знайдуть роботу,підуть вчитись і якось проб"ються в будь якій країні.Якщо ж він тупо сяде на соціалку,і його нічого не цікавитиме окрім компаніі,будвайзера та бабів то значить то не українець.а москаль,який під українця косить...
показати весь коментар
13.11.2025 17:52 Відповісти
Ну так у нього ж наш паспорт , а те що він кацап за духом і по суті - німці , на жаль , до уваги не беруть (( Єсть "папір " ,а вони ******* "орднунг " ((
показати весь коментар
13.11.2025 17:58 Відповісти
вони любили "орднунг" 20-30 років тому. зараз німці зовсім інші
показати весь коментар
13.11.2025 18:49 Відповісти
це про німців за походженням , чи про турків , арабів та репатріантів із совка ?
показати весь коментар
13.11.2025 18:57 Відповісти
Ти за якою адресою радієш успіхам українців ? Ну а щодо прирівняння в правах ....... а яка різниця між безробітними різних віросповідань та кольору шкіри ? Чи ти нацист ? P.S. Мова у статті про виплати саме по безробіттю , а не про соцвиплати пенсіонерам чи недієздатним . Втік з України у 23 щоб не попасти до армії , то працюй , а не сиди на шиї у німців як пересічне ледащо , що здриснуло до Німеччини і тепер хоче за чийсь рахунок жити - шуруй працювати !
показати весь коментар
13.11.2025 19:05 Відповісти
А , то ти у нас кацапсина скотяча , що скористалася українським паспортом , гнидо , тобі сюди :=>
показати весь коментар
14.11.2025 02:23 Відповісти
так по європі уже з літа йде двіжуха по зміні країни надавшій прихисток, на іншу, з більш халявними по всих "хотєлках" умовами. плюс, багато ж ютубними "блохерами" поставали, там "працюють" мандруючи та знімаючі мандри. як класика ось парочка, така собі вєрка сердючка з мамою. польща, австрія, німеччина, знову польща, Україна (перебивка на в'їзд з України), польща, австрія, словенія і ось тепер хорватія, як черговий пункт в пошуках шари, яка б не мала об'єму. дивитись там огидно, але достатньо прочитати заголовки роликів, щоб скласти уявлення про маршрут подорожей
https://www.youtube.com/@InnaFlowersANewLife/videos
показати весь коментар
13.11.2025 23:40 Відповісти
Є таке. Мандрівних мадам повно, в яких вистачає клепки ще й цим хизуватися. Тому в ЄС і переглядають правила для українців... а коли 18-22 річні масово здриснули (більшість з яких голосували за зє), то це був конкретний тригер для ЄС. Крайні висловлювання Мерца цьому приклад.
показати весь коментар
13.11.2025 23:49 Відповісти
от з-за таких шаровиків лахудр, як ця сердючка з мамою, і отримують проблеми нормальні біженці. за 4 останні місяці змінити 6 країн! навіть не доходить, що репутаційна історія мандрує то поперед них! цифровий світ! але для них всі навкруги гади і сволочі, шари ніде не дають!
показати весь коментар
14.11.2025 00:15 Відповісти
Нинішнім 18-22 річним у 2019 було скілько?
показати весь коментар
14.11.2025 02:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 