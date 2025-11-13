У Міненерго пояснили, чому у частині областей немає відключень світла

У частині областей немає відключень світла, оскільки можливості передачі електроенергії до дефіцитних регіонів обмежені.

Про це йдеться у роз'ясненні, оприлюдненому Міненерго.

У міністерстві нагадали, що через російські обстріли в Україні є регіони зі значним рівнем енергодефіциту. Це призводить до запровадження вимушених обмежень енергоспоживання і в інших областях, оскільки енергосистема України об’єднана.

Однак частина регіонів більше постраждали від російських атак, а частина – менше. Тому електроенергія до найбільш постраждалих областей спрямовується з тих, де залишаються значні потужності генерації.

Але можливості для її транспортування за багато сотень кілометрів обмежені. Щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об’єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільних мереж енергодефіцитних регіонів, зазначають у Міненерго.

"При цьому у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає. У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передачі й розподілу електроенергії пошкоджені", – пояснили у міністерстві.

Як повідомлялося, в "Укренерго" попереджали, що 13 листопада в більшості регіонів України графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть протягом доби обсягом від 2 до 4 черг.