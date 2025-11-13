Новини
У Міненерго пояснили, чому у частині областей немає відключень світла

У частині областей немає відключень світла, оскільки можливості передачі електроенергії до дефіцитних регіонів обмежені.

Про це йдеться у роз'ясненні, оприлюдненому Міненерго.

У міністерстві нагадали, що через російські обстріли в Україні є регіони зі значним рівнем енергодефіциту. Це призводить до запровадження вимушених обмежень енергоспоживання і в інших областях, оскільки енергосистема України об’єднана.

Однак частина регіонів більше постраждали від російських атак, а частина – менше. Тому електроенергія до найбільш постраждалих областей спрямовується з тих, де залишаються значні потужності генерації.

Але можливості для її транспортування за багато сотень кілометрів обмежені. Щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об’єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільних мереж енергодефіцитних регіонів, зазначають у Міненерго.

"При цьому у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає. У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передачі й розподілу електроенергії пошкоджені", – пояснили у міністерстві.

Як повідомлялося, в "Укренерго" попереджали, що 13 листопада в більшості регіонів України графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть протягом доби обсягом від 2 до 4 черг.

Топ коментарі
+13
Тоюто, ви за 4 роки навіть мережі для додаткового транспортування е/е не зробили? А на х*я ви взагалі існуєте?
13.11.2025 16:09 Відповісти
+7
Кім - Миколаївська область виробляє електроенергії в три рази більше ніж споживає...
Херак, наступного дня в блекауті по чергам уся область...

Тріпло чортове.
13.11.2025 15:57 Відповісти
+4
Тому що всі гроші спи**дили на три рівні, що не ясно? Ви ще гівномарафон сюди приведіть хай теж пояснять чистенькі ведучі в чистеньких одностроях, барбершопні війска
13.11.2025 15:53 Відповісти
Уже таке треба пояснювати?
13.11.2025 15:51 Відповісти
Є люди які не розуміють, що енергосистема є дуже складним механізмом. Вони не розуміють, як енергія потрапляє до них в квартиру чи будинок. Не розуміють ще й того, що саме доставка енергії іноді коштує дорожче ніж її видобуток.
13.11.2025 16:51 Відповісти
13.11.2025 15:53 Відповісти
Ага, особливо в 3 ночі величезне навантаження на енергосистему і енергодефіцит.
13.11.2025 15:56 Відповісти
Приміром я тільки вночі грію бойлер та вмикаю пралку. а вдень дружина тільки іноді праскою користується. Так в два рази дешевше. Заощадити щомісяця 300-400 грн для нас пенсіонерів це теж гроші.
13.11.2025 16:54 Відповісти
13.11.2025 15:57 Відповісти
То нехай передають у ті області, в які технічно можливо
13.11.2025 16:04 Відповісти
Тоюто, ви за 4 роки навіть мережі для додаткового транспортування е/е не зробили? А на х*я ви взагалі існуєте?
13.11.2025 16:09 Відповісти
Трансформатори для підстанцій трішки важче виготовити аніж труси у китаї пошити, а у "нових мережах " основне не стовпи та проводи на них , а обладнання . Коли кацапи почали обстрілювати підстанції , то кілька трансформаторів нам дали поза чергою лише тому що інший замовник від них відмовився , а так черга формується на роки наперед.
14.11.2025 03:04 Відповісти
Та все дуже просто, - ЗА БАШЛЯЛИ!
Це ж Україна!
13.11.2025 16:59 Відповісти
Працювала у "пральні" міндіча , чи відкати йому носила ? А може простіше - маєш кацапський досвід хабарництва від сочинської олімпіади ? ))
14.11.2025 03:08 Відповісти
На кого розрахована ця маячня?
13.11.2025 18:30 Відповісти
Ти із сала на енергетику перемкнувся ? Бачу маячня у тебе - з черепа лаври суперексперта у всіх галузях почали проростати , поглядай на дупу щоб ненароком лавровим корінням до товчка не приріс ((
14.11.2025 03:13 Відповісти
Чернівецька область відключення світла 12-16 годин, періоди по 4-5 годин. Маємо величезну гідроелектростанцію. Нічого ,слава Богу не прилітало. Розумію потрібно ділитись з іншими регіонами. Але складається враження , що наша влада продає електроенергію закордон по дешевим цінам.А населення сидить в темноті , без тепла і води. Атомні електростанції не глушили. Де електроенергія ? Взагалі знахабніли.
13.11.2025 19:18 Відповісти

