Свириденко пообіцяла виділити 1 мільярд для майже сотні прифронтових громад

Кабінет Міністрів виділить 1 мільярд гривень на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш постраждалих прифронтових регіонах.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Це 93 громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей", – уточнила очільниця уряду.

Свириденко додала, що фінансування спрямують на п’ять напрямів:

  • будівництво й облаштування укриттів;
  • додатковий захист ключового обладнання;
  • аварійно-рятувальні роботи;
  • ремонт інженерних мереж;
  • створення запасу пального.

Як повідомлялося, на початку листопада Кабінет Міністрів виділив понад 730 млн гривень для завершення проєктів відбудови у Київські області. 

Тобто на якусь фігню типу тисячі чи кілометрів УЗ вони виділяють коштів більше, ніж громадам після обстрілів?
показати весь коментар
13.11.2025 19:42 Відповісти

