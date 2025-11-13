Свириденко пообіцяла виділити 1 мільярд для майже сотні прифронтових громад
Кабінет Міністрів виділить 1 мільярд гривень на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш постраждалих прифронтових регіонах.
Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.
"Це 93 громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей", – уточнила очільниця уряду.
Свириденко додала, що фінансування спрямують на п’ять напрямів:
- будівництво й облаштування укриттів;
- додатковий захист ключового обладнання;
- аварійно-рятувальні роботи;
- ремонт інженерних мереж;
- створення запасу пального.
Як повідомлялося, на початку листопада Кабінет Міністрів виділив понад 730 млн гривень для завершення проєктів відбудови у Київські області.
