Свириденко пообіцяла виділити 1 мільярд для майже сотні прифронтових громад

Кабінет Міністрів виділить 1 мільярд гривень на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш постраждалих прифронтових регіонах.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Це 93 громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей", – уточнила очільниця уряду.

Свириденко додала, що фінансування спрямують на п’ять напрямів:

будівництво й облаштування укриттів;

додатковий захист ключового обладнання;

аварійно-рятувальні роботи;

ремонт інженерних мереж;

створення запасу пального.

Як повідомлялося, на початку листопада Кабінет Міністрів виділив понад 730 млн гривень для завершення проєктів відбудови у Київські області.